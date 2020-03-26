Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin - Son Dakika

Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin

6 saat önce

Sınavlara hazırlanan adayların koronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi konusunda belirsizlik kaygısı yaşadığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Adaylar sınavın tarihine odaklanmadan, hazırlık planlarını sekteye uğratmaksızın çalışma disiplinini sağlamalılar" uyarısında bulundu.

Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin, System.String[]

Sınavlara hazırlanan adayların koronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimi konusunda belirsizlik kaygısı yaşadığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Adaylar sınavın tarihine odaklanmadan, hazırlık planlarını sekteye uğratmaksızın çalışma disiplinini sağlamalılar" uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını birçok ülkede toplumsal yaşamın rutin akışını değiştirdi. Aylar öncesinden planlanan fuarlardan olimpiyatlar gibi dev turnuvalara dek bir takvime bağlı organizasyonlar iptal edildi ya da belirsiz bir süre boyunca ertelendi. Belirsizlik içeren önemli konulardan birisi de sınav tarihleri. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin yıl boyu hazırlandığı ve hayatlarını etkileyecek olan üniversite sınavlarının tarihinin de değişme ihtimali bulunuyor. Bu durumun  öğrencilerin yaşadığı doğal sınav kaygısını biraz daha artırdığını anlatan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, önemli tavsiyelerde bulundu.

KAYGI İLE NASIL BAŞ EDİLİR?

Öğrencilerin yapılacak değişimlerden kendileriyle birlikte tüm öğrencilerin de etkilendiğini unutmadan sınav hazırlıklarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Adaylar sınavın tarihine odaklanmadan, hazırlık planlarını sekteye uğratmaksızın çalışma disiplinini sağlamalı. Süreç itibariyle umutsuzluğa kapılabilirler; ancak bu süreç geçtiğinde, geçirdikleri zaman dilimini yeterince etkin kullanamadıklarını düşünürlerse bu adaylar için çok daha büyük bir kaygı ve baş edilmesi oldukça zor bir durum yaratacaktır. Bu sebeple tarihin ertelenmesini ya da belirsizliğini düşünmeksizin günlük planlar yapılması çok önemli" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA KULLANIMINIZ SINIRLANDIRIN"

Yapılacak planların içeriğinde günlük hedefler, belirli saatlerde, belirli branşlar üzerine çalışmalar ve ev içinde, ilgi alanlarına ayıracakları zaman dilimleri olması gerektiğini hatırlatan Klinik Psikolog Özçelik, "Adayların bu planlamalarla motivasyonlarını yüksek tutmaları daha da kolaylaşacaktır. Normal zamanlarda dahi çalışma disiplinini olumsuz etkileyen sosyal medyanın evlerde kalınan salgın günlerinde daha yoğun kullanılıyor. Sosyal medyadaki gerçek dışı bilgi ve haber akışına maruz kalmak aynı şekilde kaygı artışına ve motivasyonun azalmasına sebep olacaktır. Adaylar sosyal medya kullanımlarını sınırlamalılar" tavsiyesinde bulundu.

"KÜÇÜK NOTLARLA HEDEFLERİNİZİ KENDİNİZE HATIRLATIN"

Verimli bir sınav  hazırlığı için adaylara tavsiyelerde bulunan Dila Özçelik, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde öğrencilerin sınav ve akademik süreçleriyle alakalı yapmaları gereken en önemli nokta, hedeflerini kendilerine hatırlatmaları. Bunun için hayalleriyle ilgili ufak görseller, not kağıtları gibi nesneler kullanabilirler. İkinci olarak tüm günlerini evde geçirecekleri için, motivasyonlarının devamlılığını sağlayabilmek adına evde yapabilecekleri başka aktiviteler bulmaya özen göstermeleri adaylar için önem taşımaktadır."

Sınav hazırlığı sürecinde velilere de tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Veliler, belirsizliğin her konuda her yaştan insanda kaygı yarattığını hatırlamalı ve motivasyon sorunu yaşayan çocuklarının üzerine gitmek yerine; onları anlamaya çalışmalı ve çalışabilecekleri ortamları yaratmalarına yardımcı olmalılar" dedi.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:56 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor         
16:00
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı         
15:42
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak         
15:38
Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim         
15:38
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı         
15:37
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza         
15:36
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi         
15:36
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü         
15:24
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı         
15:13
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı         
15:05
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı         
15:04
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:57
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi         
14:56
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 17:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere uyarı: Tarihe odaklanmadan sınav hazırlığına devam edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]