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Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

7 saat önce

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimiFİNİKE Yuvalı İsmail Çalkan İlk ve Ortaokulu öğrencilerine uygulamalı temel trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

FİNİKE Yuvalı İsmail Çalkan İlk ve Ortaokulu öğrencilerine uygulamalı temel trafik eğitimi verildi.

Yuvalı İsmail Çalkan İlk ve Ortaokulu öğrencilerine, okul bahçesinde hazırlanan platformda uygulamalı temel trafik eğitimi verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, asayiş ve trafik timleri tarafından Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi kapsamında verilen eğitimde, güvenli okul ve trafik dedektifleri tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Mehmet Farfar yönetiminde gerçekleştirilen eğitimde ayrıca asayiş timleri tarafından okul güvenliği, okul çevresinde şüpheli şahıslar, kötü alışkanlıklardan korunma, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kurallarına yönelik bilgi aktarıldı. Uygulamalı eğitimde, arama kurtarma ve narkotik köpekleriyle yapılan gösteri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Eğitim semineri sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirme broşürleri ve trafik dedektifi kartlarıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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