Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Uygulamalı Yangın Tatbikatı Verildi

Öğrencilere Uygulamalı Yangın Tatbikatı Verildi

1 saat önce

Çorum'da sivil savunma haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Öğrencilere Uygulamalı Yangın Tatbikatı Verildi, System.String[]
Çorum'da sivil savunma haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İtfaiye istasyonunu gezen öğrencilere, ilk önce itfaiye eğitim salonunda yangınlarla mücadele ve yangınlara müdahale hakkında bilgilendirme yapan İtfaiye Eğitim Amiri Ömer Darıcı, Yangılara yapılacak en etkili müdahalenin yangına sebebiyet vermemek olduğunu söyledi. Programın devamında öğrencilerle itfaiye garajını gezdirerek araçlar ve itfaiye olaylarında kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin ziyareti devam ederken işyeri yangını ihbarında bulunan Ömer Darıcı, ihbar verilen itfaiye ekibi 35 ile 40 saniye arasında takım olarak istasyondan çıkış yaptı. Öğrencilere daha sonra kontrollü yangına müdahale ekipleri tarafından itfaiye sahasında oluşturulan suyla ve köpükle yangına müdahale uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiyenin olaylara müdahaledeki gayret, ciddiyet ve hızını gören öğrenciler itfaiye görevlilerine tebrik ettiler. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

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