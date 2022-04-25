Öğrencilere Uygun Kiralık Daire Nasıl Bulunur? - Son Dakika

Öğrenci için uygun kiralık daire bulma süreci, kendi evinde özgürce yaşamak isteyen ya da kendi şehrinde rahat yaşayabileceği bir yurt bulmakta zorlanan öğrenciler için bazen çok zor olabiliyor.

Ancak belirli süreçler izlenirse bu konuda istenilen sonuca ulaşmak için bir çözüm üretilebilir. Özellikle güz aylarında yarıyılın başlamasıyla birlikte artan bu arayışlar için internet sitelerinde daire aramaya devam etmekte fayda var.

Çoğu zaman öğrenciler için kiralık daire ararken akla ilk gelen uygun fiyatlı kiralık daireler oluyor. Ancak bu apartmanlarda uzun süre kalacakları düşünüldüğünde, öğrenciler yukarıda belirtilen evlerde yaşıyorlarsa ulaşım, yakıt, internet ve diğer faturalarının ne olacağına karar verirken dikkat etmelidirler.

Öğrenciler Ev Kiralarken Nelere Dikkat Etmeli?

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi devlet ve vakıf üniversitelerinin bulunduğu bölgelere yakın konutlar tercih edilebilir.

Ek ulaşım maliyeti yoktur ve üyelik ücreti yüksek olmayan bölgelerde toplu konut projeleri mevcuttur.

Öğrenciler için kiralama stratejisi, özellikle okula yürüme mesafesindeki alanlar için daha düşük kira fiyatları üzerinde anlaşmaya varmaktır.

Okulların etrafındaki yurtlar öğrenciler için daha uygun olsa da ev sahipleri şehrin uzak bölgelerindeki yurtlarda öğrenci kabul etmeyebilir.

Yurtlarda ve diğer konaklama seçeneklerinde uygun bir yer bulamayanlar için öğrenci için doğru kiralık daireyi bulmak bazen zor olabilir.

Bu durumda öğrenciler bazı hilelerle istedikleri eve ulaşabilirler. Bu noktada öğrencilerin öncelikle bütçelerini belirlemeleri gerekmektedir.

Çoğu zaman, öğrenciler üniversiteye yakın yüksek konut fiyatları nedeniyle daha uzak yerlerden kiralama potansiyeline sahiptir ve bu da onları bütçede daha rahat ettirecektir.

Özellikle bölgeler arası geçişin kolay olduğu düşünülen büyük şehirlerde, ulaşımı rahat bir yer tercih edildiğinde daha az kira ödeyerek istenilen evde yaşama şansı değerlendirilebilir.

Kiralamanın yanı sıra öğrenciler için kiralık ev seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da evin yaşanabilir olmasıdır.

Bu noktada iyi bir ısıtma sistemine sahip olmak, yalıtımlı korunaklı bir yapıya sahip olmak, bakım gerektirmemek gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Öğrencilerin eğitimleri boyunca kendilerini yarı yolda bırakmayan evlerde yaşıyor olmaları, konaklama ihtiyaçları için bu evleri en konforlu şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

Bu nedenle kiralama aşamasında tüm merak edilen sorular ev sahibine sorulmalı ve evin detaylı bir incelemesinin ve sizin için uygun ev ilanlarını bulabilmek için geniş çaplı bir arama yapılmalıdır.

Öğrenim süresindeyken buna vakit ayırmak zor olabilir bu nedenle emlak sitelerine göz atabilirsiniz. Zingat gibi uygun fiyatlı ev seçenekleri olan emlak sitelerine bakmanızı tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra yinelenen bir abonelik gerekip gerekmediği ve ne kadar ödeme yapılması gerektiği konusunda bilgi alınarak karar verilmesi gerekmektedir.

Kiralık daire seçenekleri incelendiğinde, kiraya yapılacak zam oranına dikkate alınarak kiraların belirlendiği görülmektedir. Kira sözleşmesinde, gerekli kira artış konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmak için her iki tarafa da anlaşması çok önemlidir.