Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Uyuşturucu Satan Şüpheli Yakalandı

Öğrencilere Uyuşturucu Satan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de öğrencilere uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

Öğrencilere Uyuşturucu Satan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de öğrencilere uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi jandarma bölgesinde gerçekleşti. Bir ihbarı değerlendiren Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar mahallesinde eğitim gören öğrencilere 'Uyuştucu madde sattığı' iddia edilen Y.K.'yi (27) gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, yapılan üst aramasında 9 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ele geçirildi.

Öte yandan Y.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Eskişehir, 3. Sayfa
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