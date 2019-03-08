Öğrencilere Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Garson Tutuklandı
19 dakika önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan garson tutuklandı.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan garson tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, iş yerinde garson olarak çalışan O.D'yi gözaltına aldı.
Zanlının kaldığı yerde ve üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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