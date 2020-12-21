Öğrencilere uzaktan drone eğitimi - Son Dakika

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim süreci ile eğitim-öğretimlerine devam eden Yenice Ülkü Ortaokulu öğrencilerine, teknik farkındalık oluşturmak amacıyla uzaktan drone kullanma eğitimi verildi.

Öğrencilere, İnsansız Hava Aracı Eğitmeni ve Pilotu Şahin Urun tarafından okul öğretmenlerinden Büşra Baybaş moderatörlüğünde İHA eğitimi düzenlendi. Eğitmen Urun tarafından uzaktan eğitimle öğrencilere öncelikle araçların tanıtımı yapılarak,drone kullanımı ve drone çekim açıları hakkında bilgiler verildi.

Drone eğitimi daha sonra soru cevap kısmıyla devam etti. - KARABÜK