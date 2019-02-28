Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Verginin Önemi Anlatıldı

Öğrencilere Verginin Önemi Anlatıldı

11 dakika önce

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve Vergi Haftası nedeniyle, Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere Verginin Önemi Anlatıldı, System.String[]
Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve Vergi Haftası nedeniyle, Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencileri, Vergi Haftası nedeniyle vergi konusunda bilgilendirildi. Seminerde, Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, serbest muhasebeci ve mali müşavir Fuat Özer, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesi, Türk vergi sistemi ve güncel vergi uygulamaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Müdür Aydoğan, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine, ayrıca; Okul Müdürü Abdullah Aksoy, Müdür Yardımcısı Emre Kara ve öğretmenler katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:47 Kaynak: İHA

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