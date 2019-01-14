Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Veterinerlik Mesleği Anlatıldı

Öğrencilere Veterinerlik Mesleği Anlatıldı

33 dakika önce

Adıyaman Menderes İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen meslek tanıtım programında öğrencilere veteriner mesleği anlatıldı.

Öğrencilere Veterinerlik Mesleği Anlatıldı, System.String[]
Adıyaman Menderes İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen meslek tanıtım programında öğrencilere veteriner mesleği anlatıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen veteriner mesleği tanıtımı Veteriner Hekim Zeki Selçuk tarafından verildi. Veteriner hekimin görevleri, evcil hayvan beslemenin faydaları ve sorumluluklarının anlatıldığı etkinlikte konuşan Veteriner Hekim Zeki Selçuk, "Veteriner hekim, kedi, köpek, kuş, balık, koyun, inek, keçi, eşek ve at gibi hayvanların sağlığını korumak ve hasta olan hayvanların tedavisini yapan, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla mücadele eden bir meslek gurubudur. Evcil hayvan beslemenin faydaları çocuklarda, vicdan, merhamet ve empati duygusunun geliştiği bununla beraber hayvanların bakım, beslenme ve aşılarını yaptıran çocuklarda sorumluluk duygusu öne çıkmaktadır" dedi.

Hayvan sevgisinin sadece bir hayvanı sevmekten ibaret olmadığını da söyleyen Selçuk, "Ev ve ya bahçe ortamına alışan bir hayvanı hevesinizi aldıktan sonra dışarıya bırakmamalısınız. Ev ortamına alışan bu tür hayvanlar sokakta beslenemez ve zor anlar yaşar. O yüzden hevesini aldıktan sonra hayvanlarımızı sokağa bırakmamalıyız" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Veteriner Hekim Zeki Selçuk, öğrencilerin merak etiği soruları tek tek cevapladı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Menderes, Selçuk, Adıyaman, Güncel
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