Son Dakika Haberleri: Öğrencilere 'Yabancı Madde Kullanımının Zararları' Anlatıldı

Öğrencilere 'Yabancı Madde Kullanımının Zararları' Anlatıldı

44 dakika önce

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (BUDER) organizasyonu ile Bayburt Üniversitesinde okuyan uluslar arası öğrenciler 'Yabancı Madde Kullanımının Zararları' konulu konferansta bir araya geldi.

Öğrencilere 'Yabancı Madde Kullanımının Zararları' Anlatıldı, System.String[]
Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (BUDER) organizasyonu ile Bayburt Üniversitesinde okuyan uluslar arası öğrenciler 'Yabancı Madde Kullanımının Zararları' konulu konferansta bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Bayburt Valiliği'nin koordinasyonunda bulunan Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği'nin "Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5'ten Büyüktür" proje faaliyetleri kapsamında Gençlik merkezindeki programa Sağlık İl Müdürlüğünden sosyal çalışmacı Yavuz Kazık, Psikolog Osman Özcan ve farklı ülkelerden gelerek Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören 160 misafir öğrenci katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Bayburt Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Veysel Akbaş, "Şehrimizdeki misafir öğrencilerimize destek olmak, onlara bu kadim İslam topraklarında Yalnızlık hissettirmemek amacıyla BUDER'i kurduk. İlimizde her gecen yıl sayısı artan Uluslararası öğrenci kardeşlerimize kayıtsız kalmamak adına arkadaşlarımızla birlikte derneğimiz Bünyesinde proje yazdık. Proje kapsamında kitap tahlilleri, geziler, piknikler, ülke tanıtım günleri, konferanslar, aşık buluşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu günde Gençlik merkezimizde yabancı madde kullanımının zararları' konulu konferans vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız; Hamdolsun düzenli olarak da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. "Biz Bir Milletiz" anlayışıyla Misafir öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel
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