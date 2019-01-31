Öğrencilere Yarıyıl Kamp Heyecanı

Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısında, İzmir'in Konak İlçesinde bulunan İmam Hatip Orta Okulları öğrencilerine Manisa Kırkağaç Şehzadeler Gençlik Spor Kampında Yarıyıl Kampı düzenlendi.

Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısında, İzmir'in Konak İlçesinde bulunan İmam Hatip Orta Okulları öğrencilerine Manisa Kırkağaç Şehzadeler Gençlik Spor Kampında Yarıyıl Kampı düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları kampları kapsamında Kur'an'a Hizmet Derneği, yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısında Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Şehzadeler Gençlik Doğa Kampın da yaklaşık 100 öğrenciyi ağırladı. İzmir'in merkez ilçesi Konak'tan Tepecik, Kuruçay, Gültepe bölgelerinden Şehit Bülent Aydın İbo, Şehit Halit Zilini Çelik İbo, Barbaros Hayrettin İbo, Ziya Gökalp İbo öğrencilerinin katıldığı kamp programına Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin önderliğinde geniş bir öğretici kadro katıldı.



Kamp programında gençler eğitici yönü ön planda tutulan faaliyetlerden, voleybol, basketbol, okçuluk, halk oyunları, el sanatları, müzik, yüzme, paintball, futbol, ip parkuru, masa tenisi, sokak oyunları, kaya tırmanma, aktiviteler, geziler ve Manevi eğitim ile dolu dolu bir hafta geçirdi. Ayrıca öğrenciler düzenlenen turlar ile Manisa merkez, Şehzadeler, Akhisar ve Soma ilçelerinin tarihini ve kültürel değerlerini tanıma ve görme fırsatını buldu. - İZMİR

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