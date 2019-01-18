Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Yarıyıl Tatili Şenliği

Öğrencilere Yarıyıl Tatili Şenliği

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik şenlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Öğrencilere Yarıyıl Tatili Şenliği, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik şenlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Bahçeci, yazılı açıklamasında, şenlik kapsamında öğrenciler için 14 etkinlik gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yarıyıl tatilinde çocukları eğlenceli etkinliklerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti.

"Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde 7 gün boyunca tiyatrodan zeka oyunları ve el becerilerini geliştirme şovlarına kadar birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik şenlik 23-29 Ocak'ta yapılacak. Çocuk tiyatroları, tahta bacak gösterisi, masal okuma, çocuk korosu, sürpriz hediyeler, illüzyon gösterisi, ebru uygulaması, zeka oyunları, palyaço, yüz boyama, Hacivat ve Karagöz oyunu, resim yapma, çini boyama gibi toplam 14 faaliyet gerçekleştirilecek."

Bahçeci, 11.00-18.00 saatleri arasında yapılacak etkinliklerde çocukların keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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