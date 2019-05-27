Öğrencilere yaşadıkları bölgenin biyoçeşitliliği anlatıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 okulda "Kuzeydoğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması Projesi" konulu semineri düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 okulda "Kuzeydoğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması Projesi" konulu semineri düzenlendi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel yatırımlar programı ile desteklenen Kuzeydoğa Derneği tarafından yürütülen "Kuzeydoğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması Projesi" kapsamında ilçe merkezi ve köylerdeki 11 ortaokul, 1 lise olmak üzere 12 okulda öğrencilere biyo çeşitlilik semineri verildi.

Kuzeydoğa Derneğine bağlı 4 kişilik ekip, daha önceden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okulları tek tek gezerek sinevizyon gösterimi ile öğrencilere biyolojik çeşitliliğin anlamını, önemini ve bölgedeki yaban hayvanlarının yaşamlarını içeren belgesel sunumu ile geniş kapsamlı bilgi verdi.

Kuzeydoğa Derneği Kurumsal Kapasite Geliştirme Koordinatörü Neslihan Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bu proje ile gelecek nesillerin doğaya, yaban hayvanlarına, çevrelerine karşı daha duyarlı ve sorumlu davranmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Güven, öğrencilerin bu tür seminerlerle doğaya bakış açıların değiştiğini belirterek, "Seminerlerimizde biyolojik çeşitlilikten bahsettik. Belgeselimizde çocukların içinde yaşadıkları bölgede biyoçeşitliliğin yaşamlarına nasıl etkisi olduğunu anlatarak belgeselimizi izlettik. Öğrencilerimiz kendi yaşadıkları yerde biyoçeşitliliğinin ne kadar önemli olduğu fark etmeye başladılar." dedi.

Öğrencilerin bölgedeki biyoçeşitliliğin önemini anlattıklarını ifade eden Güven, "Biyoçeşitliğin doğayı kendi kendini koruması özellikle Kars bölgesinde hayvancılıkta yaygın olduğundan doğanın önemini anlattık. Öğrencilerimiz izlettiğimiz belgeselde yaşadıkları bölgeyi yaban hayatında bozayıları, kurtları, vaşakları, kuşları ve nesli tehlikede olan hayvanları daha iyi tanıdılar. Kuzeydoğa derneği olarak öğrencilerimizin doğayı karşı bilinçli olmasına katkı sağlamak bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Sarıkamış Harakani Ortaokulu öğrencilerden Hasan Alan da seminerin çok faydalı olduğunu anlatarak, "Sarıkamış'ta görmediğimiz hayvanları bu belgeselde gördük. Kuşlar, ayılar başka canlıların ormandaki yaşayışlarını gördük. Ayrıca kuşların halkalanmasını izledik. Doğaya bakış açımız güzeldi ama şimdi daha güzel oldu. Zaten ben hayvanları çok seviyorum." ifadesini kullandı.

7. sınıf Züleyha Doğan ise ilk defa böyle bir belgesel izlediğini ifade ederek, "Doğanın güzelliklerini, kuşları, ayıları dağları ve biyoçeşitliliği öğrendik. Hayvanlara ve doğaya zarar vermemeyi öğrendik." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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