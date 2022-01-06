Üye Girişi
Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı

06.01.2022 12:13
Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ocak ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ocak ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ödemelerin bugün başladığını ve 10 Ocak'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin devam edeceğini belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olan öğrenciler ise 10 Ocak'ta burs ve kredi ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin 10 Ocak'a kadar uzatıldığını kaydetti.

YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, Kredi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika


Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı         
12:09
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
11:46 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
11:41 TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement