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Son Dakika Güncel Öğrencilere yönelik gençlik hizmetleri faaliyetleri sürüyor

Öğrencilere yönelik gençlik hizmetleri faaliyetleri sürüyor

37 dakika önce

Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün 2019 yılı eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetleri artarak devam ediyor.

Öğrencilere yönelik gençlik hizmetleri faaliyetleri sürüyor, System.String[]

Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün 2019 yılı eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetleri artarak devam ediyor.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve sosyal tesisleri olmak üzere iki ayrı mekanda açılan; 'Şehrimize Hoş Geldiniz, Erzincan'da Sizlerle Beraberiz' teması ile bir haftadır açık olan tanıtım programında; Erzincan müftülüğü gençlik hizmetlerinin üniversite öğrencileri için bugüne dek yapmış oldukları faaliyetler anlatıldı.


İl müftülüğünde görevli manevi danışman ve öğretici hocalar, çeşitli ikramlarla öğrencilere milli manevi ve sosyal içerikli faaliyetlerinden bahsedip yeni kayıt yapan öğrencileri dönem faaliyetlerine davet ettiler.


Bir hafta süren tanıtım programın ardından, faaliyetin son gününde Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahid Kağan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Köksal, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsak Emin Aktepe, çeşitli fakültelerden öğretim görevlileri, sekreter ve memurların da iştirak ettiği program, görevli hoca hanımların öğrenciler ve misafirler için hazırlamış oldukları aşure ikramının servis edilmesi ile sona erdi.


Tanıtım standını ziyaret eden öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Erzincan İl Müftülüğünün gençlik meselesini tüm yönleri ile değerlendirmesinden, gençlere maddi ve manevi bakımdan sahip çıkmalarına dair gayret içerisinde olmalarından dolayı, tüm hizmet faaliyetlerinde emeği geçen herkese hassaten teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
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