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ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR - Son Dakika

ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR

22.02.2022 11:56

YURDUN dört bir yanında ve 14 ülkede faaliyet gösteren, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, bu kez Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan çocuklara beyaz zarf içinde okul harçlığı dağıttı.

YURDUN dört bir yanında ve 14 ülkede faaliyet gösteren, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, bu kez Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan çocuklara beyaz zarf içinde okul harçlığı dağıttı. Harçlıklarını alan öğrenciler büyük bir sevinç yaşadı.

Muş merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan çocuklara önceki yıllarda mont, bot ve oyuncak dağıtımı yaptıklarını belirten Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu yöneticisi Canan Üstündağ, bu kez okul harçlığı verdiklerini söyledi. İlçedeki temsilcilere gönderdikleri paraları zarfların içerisine koyarak özellikle dar gelirli aile çocuklarına dağıttıklarını belirten Üstündağ, çocukları sıcak tutmak için geçen yıl gönüllere dokunduklarını söyledi. Bu konuda emeği geçen hayırseverlere teşekkür ettiğini vurgulayan Üstündağ, Çocukları sevindirdiğinizde yüzlerindeki o tebessümleri görmek çok güzel bir duygu. Amacımız sadece mont ve bot dağıtmak değil, buradaki çocukların gönüllerine dokunmak, onları mutlu etmek. Salgın nedeniyle birçok yere gidemiyoruz. Malazgirtli çocuklarımızın da gönlüne dokunduk. İlçedeki temsilcilerimiz bu kez zarfların içerisine bıraktığımız çam sakızı çoban armağanı harçlıklarını okul yolunda veya evlerinde ziyaret ederek dağıttılar. Kırsaldaki çocuklarımızı yardımseverlerin destekleri ile sevindirmeye devam edeceğiz diye konuştu

Zarf içerisinde Yağmur Eşin'den aldıkları harçlıklarla yüzlerinde tebessüm oluşan çocuklar, teşekkür etti. 12 yaşındaki Gamze Kurşun, Harçlıklarımizı anne ve babamızdan alıyorduk. Çok mutlu oldum. Verilen bu harçlıkla test alacağım üzerini de saklayıp ihtiyaç olduğunda kullanacağım dedi.

ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR
ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR
ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR

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Malazgirt, Hisarcık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖĞRENCİLERE ZARFIN İÇERİSİNDE OKUL HARÇLIĞI DAĞITTILAR - Son Dakika
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