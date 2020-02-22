Öğrencileri dersten çıkartıp, dershane kapılarına kilit vurdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencileri dersten çıkartıp, dershane kapılarına kilit vurdular - Son Dakika

Öğrencileri dersten çıkartıp, dershane kapılarına kilit vurdular

7 saat önce

Karabük'te özel bir dershane sahibi kapılara kilit vurdurup ortadan kaybolunca lise ve üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 80 öğrenci şok oldu.

Öğrencileri dersten çıkartıp, dershane kapılarına kilit vurdular, System.String[]

Karabük'te özel bir dershane sahibi kapılara kilit vurdurup ortadan kaybolunca lise ve üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 80 öğrenci şok oldu.


Edinilen bilgiye göre, Tüccarlar Kooperatifi içerisinde bulunan özel bir dershanede öğrenciler dersten çıkartılarak kapılara kilit vuruldu. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine veliler dershane önüne geldi. Olayı anlamaya çalışan veliler, çocuklarının sınava hazırlandığı dershanenin kilitli olduğunu görünce şok oldu. Konu ile ilgili olarak, dershanenin müdürüne ulaşamayıp muhatap bulamayan veliler 3 Nisan Polis Merkez Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.


Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencisi Mehmet Biçici, "Sabah 8'de geldik. 11.00'da bizi dışarı çıkartıp kapıları kilitlediler. Biz kapının önünde kaldık. Bunu duyan ailelerimiz de buraya geldiler" dedi.


İki çocuğunu aynı dershaneye yazdıran velilerden Mustafa Demirci, Bir çocuğunun liseye bir çocuğunun üniversiteye hazırlandığını belirterek, "Geldim anlaştım öyle, paramı peşin verdim. Birkaç ay sonra aksamalar başladı, öğretmenler değişmeye başladı. Sebebini sorduğumda hep bir mazeret ürettiler. En son zamanlarda çocuklar iyice öğretmenin ismini öğrenemeden değiştiğini anlayınca öğrendik ki öğretmenlerin maaşları verilmemiş. En son geldik kapı kilit" diye konuştu.


'Başınızın çaresine bakın diye mesaj attı'


Demirci, olayın duyulmasının ardından bütün velilerin dershane önünde toplandığını kaydederek, "Kimisi parasını peşin ödemiş, kimisi senet yapmış. Dünden beri kendisini arıyoruz ulaşamıyoruz. Gece yarısı hocanın birine mesaj atmış. Ben gelemiyorum. Başının çaresine bak, Allah yardımcın olsun diye mesaj atmış" ifadelerini kullandı.


Hafta sonu kursunu alması için çocuğunu dershaneye gönderdiğini dile getiren Bilal Benzek, çocuğunun kendisini aradıktan sonra dershaneye kilit vurulduğunu öğrendiğini ve ardından da şikayetçi olmak üzere polis merkezine başvurduğunu söyledi. - KARABÜK

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencileri dersten çıkartıp, dershane kapılarına kilit vurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]