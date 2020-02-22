Öğrencileri dersten çıkartıp, dershane kapılarına kilit vurdular - Son Dakika

Karabük'te özel bir dershane sahibi kapılara kilit vurdurup ortadan kaybolunca lise ve üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 80 öğrenci şok oldu.



Edinilen bilgiye göre, Tüccarlar Kooperatifi içerisinde bulunan özel bir dershanede öğrenciler dersten çıkartılarak kapılara kilit vuruldu. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine veliler dershane önüne geldi. Olayı anlamaya çalışan veliler, çocuklarının sınava hazırlandığı dershanenin kilitli olduğunu görünce şok oldu. Konu ile ilgili olarak, dershanenin müdürüne ulaşamayıp muhatap bulamayan veliler 3 Nisan Polis Merkez Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.



Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencisi Mehmet Biçici, "Sabah 8'de geldik. 11.00'da bizi dışarı çıkartıp kapıları kilitlediler. Biz kapının önünde kaldık. Bunu duyan ailelerimiz de buraya geldiler" dedi.



İki çocuğunu aynı dershaneye yazdıran velilerden Mustafa Demirci, Bir çocuğunun liseye bir çocuğunun üniversiteye hazırlandığını belirterek, "Geldim anlaştım öyle, paramı peşin verdim. Birkaç ay sonra aksamalar başladı, öğretmenler değişmeye başladı. Sebebini sorduğumda hep bir mazeret ürettiler. En son zamanlarda çocuklar iyice öğretmenin ismini öğrenemeden değiştiğini anlayınca öğrendik ki öğretmenlerin maaşları verilmemiş. En son geldik kapı kilit" diye konuştu.



'Başınızın çaresine bakın diye mesaj attı'



Demirci, olayın duyulmasının ardından bütün velilerin dershane önünde toplandığını kaydederek, "Kimisi parasını peşin ödemiş, kimisi senet yapmış. Dünden beri kendisini arıyoruz ulaşamıyoruz. Gece yarısı hocanın birine mesaj atmış. Ben gelemiyorum. Başının çaresine bak, Allah yardımcın olsun diye mesaj atmış" ifadelerini kullandı.



Hafta sonu kursunu alması için çocuğunu dershaneye gönderdiğini dile getiren Bilal Benzek, çocuğunun kendisini aradıktan sonra dershaneye kilit vurulduğunu öğrendiğini ve ardından da şikayetçi olmak üzere polis merkezine başvurduğunu söyledi. - KARABÜK