Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nde öğrenci ve velilerin son dönemde yaşadığı mağduriyetler ve gündeme gelen şikayetler kamuoyunda geniş yer buluyor. İstanbul'daki Çamlıca Kampüsü'nde servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarını fişlemesiyle gündeme gelen kolejde yaşananlar gözlerin bu okula çevrilmesine neden olmuştu.

HAKLARINI ARAMA YOLUNA GİTTİLER AMA...

Pandemi nedeniyle eğitime verilen 1,5 yıllık aranın ardından ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Sıkı tedbirler eşliğinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaparken Bahçeşehir Koleji'nde geçtiğimiz yıla ait servis ücretlerinin iadesi için hakem heyetine başvuran öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı. Eğitim alanında Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olarak gösterilen Bahçeşehir Koleji'nde öğrenci velileri, okulların kapalı olduğu döneme ait servis ücretlerinin iadesi için okul yönetimi ve servis şirketi ile iletişime geçti. Ancak veliler tüm uğraşlarına rağmen hizmet verilmeyen döneme ait ücreti iade alamadı. Yaptığı başvurular sonuçsuz kalan veliler, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arama yoluna gitti.

VELİLER FİŞLEME SKANDALIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Sürecin sonunda haklı bulunan veliler, hakem heyeti kararıyla 9 aylık 2019-2020 öğretim dönemi için firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri aldı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, bu kez fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı.

ZONGULDAK'TA ÖN KAYIT PARALARI İADE EDİLMEDİ

İstanbul Çamlıca Kampüsü'nde yaşanan fişleme skandalının ardından bir büyük kriz de Zonguldak'ta çıktı. Şehirde aylar öncesinden kayıt almaya başlayan Bahçeşehir Koleji'ne Milli Eğitim Bakanlığı eksikleri nedeniyle ruhsat vermedi. Okulların açılması ile birlikte koleje çocuklarını kaydettiren veliler, okul yönetiminden bilgi almak istedi. Ancak her seferinde okul yönetiminden "Sorunu çözeceğiz" yanıtını alan veliler, meselenin çözülemeyeceğini anlayınca paralarının iadesini istedi. Sorunun çözümü konusunda oyalama taktiğine başvuran okul yönetimi, ücretlerin iadesi hususunda da benzer bir yöntem uyguladı.

"ÇOCUKLARIMIZ ORTADA KALDI"

Yaşadıkları mağduriyet karşısında ne yapacaklarını bilemeyen veliler, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için çocuğumuzu bu okula yazdırdık. Ama inşaat sebebiyle okul açılmadı. Tüm Türkiye'de eğitim öğretim hayatı başlarken bizim çocuklarımız ortada kaldı. Sorunun bir an çözülmesini istiyoruz. Verdiğimiz paraların hakkı bu olmamalı" diyerek duruma tepki gösterdi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ŞİMDİ DE KİTAP VE KIYAFET SORUNUYLA GÜNDEMDE

Fişleme ve ön kayıt paralarının iadesinde yaşanan krizlerin ardından Bahçeşehir Koleji şimdi de velilerin okulların açılmadan yaklaşık 15 gün öncesinde verdiği kitap ve kıyafet siparişlerini eksik, hatalı ve geç teslim etmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili şikayet üstüne şikayette bulunan veliler, okullar açılmadan e-mağaza üzerinden aldıkları okul formalarının taraflarına halen teslim edilmediğini, kitapların eksik gönderildiğini ya da hiç gönderilmediğini ifade ediyor.

ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET YAĞIYOR

Bahçeşehir Koleji'nde yaşanan sorunlarla ilgili şikayetlerini sikayetvar.com üzerinden gündeme getiren kullanıcıların yorumlarından bazıları ise şu şekilde;

- Bahçeşehir Koleji çağrı merkezi hiçbir işe yaramıyor. 1 aydır kitaplar gelmedi. Çözüm yok, yetkili yok tabi bu kadar çok şube açıp işi paraya dökünce kalite de uçup gidiyor. En az 10 defa aradım hiçbir yetkili yok. Sadece şikayetiniz ilgili merkeze bildirildi diyorlar.

- Bahçeşehir Koleji'nin kendi bünyesinde internet üzerinden satmış olduğu okul kitapları tam 1 aydır gelmedi. Çağrı merkezinden kesinlikle kimseye ulaşamıyorsunuz ortalama 40 dakika bekleme süresinden sonra sizi boş boş dinleyip ilgili birimlere ileteceğiz deniliyor. Sipariş bilgilendirmesinde kargoda yazıyor, kargo bizde ürün yok diye bilgi veriyor. Sonuç 2 haftadır çocuklar kitapsız gidiyorlar ve sorunu çözmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama çok can sıkıcı bir mağduriyet ve tek bir kişi iletişime bile geçmiyor sorunla ilgili.

"8 GÜN OLDU NE BİR GERİ DÖNÜŞ VAR NE DE KARGO ÇIKTI BİLGİSİ"

- Bahçeşehir Koleji kıyafet temin sayfasından 1 ay önce oğluma hem t-shirt hem eşofman takımı aldım. Zaten kargo geç geldi ve sadece t-shirt gönderilmiş. İletişim numarası düşmüyor atıyor direk ararken. Sağ olsun okuldaki ilgili kişi ilgilendi ve mail attı fotoğraflarla beraber. 8 gün oldu ne bir geri dönüş var ne kargo çıktı bilgisi. Dün kendimde mail attım. Asla bir geri dönüş yok 2 ürüne 515 TL para ödedim. Ve jet hızıyla bir gönderim bekliyorum, mailime cevap bekliyorum. En sonunda mecbur buraya yazmak zorunda kaldım.

- Eşofman takımı beden değişimi talep ettik, 2 Eylül'de gönderdik, 17 eylülde ürün geldi gelen ürün kalite kontrolünden geçmemiş sağ kol 2 cm. Uzun ön enin sağ kısmı 1,5 cm diğer fermuarlı kısmından geniş, yine sağ cep fermuar altı diğerine göre 1.5 cm farklı çıktı, kusurlu bir ürünü bize nasıl kontrol edilmeden gönderildiğini anlamış değiliz. Yine bir 15 gün daha mı bekleyeceğiz çok şaşırıyoruz.