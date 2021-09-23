Üye Girişi
Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde - Son Dakika

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

23.09.2021 07:44
Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde, System.String[]

Bahçeşehir Koleji'nin adı son dönemde birçok sorunla gündemde. İstanbul Çamlıca Kampüsü'nde servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarını fişleyen, Zonguldak'ta ön kayıt paralarını velilere iade etmeyen Bahçeşehir Koleji bu kez de velilerin okulların açılmadan yaklaşık 15 gün öncesinde verdiği kitap ve kıyafet siparişlerini eksik, hatalı ve geç teslim etmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

Bahçeşehir Koleji'nde öğrenci ve velilerin son dönemde yaşadığı mağduriyetler ve gündeme gelen şikayetler kamuoyunda geniş yer buluyor. İstanbul'daki Çamlıca Kampüsü'nde servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarını fişlemesiyle gündeme gelen kolejde yaşananlar gözlerin bu okula çevrilmesine neden olmuştu.

HAKLARINI ARAMA YOLUNA GİTTİLER AMA...

Pandemi nedeniyle eğitime verilen 1,5 yıllık aranın ardından ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Sıkı tedbirler eşliğinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaparken Bahçeşehir Koleji'nde geçtiğimiz yıla ait servis ücretlerinin iadesi için hakem heyetine başvuran öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı. Eğitim alanında Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olarak gösterilen Bahçeşehir Koleji'nde öğrenci velileri, okulların kapalı olduğu döneme ait servis ücretlerinin iadesi için okul yönetimi ve servis şirketi ile iletişime geçti. Ancak veliler tüm uğraşlarına rağmen hizmet verilmeyen döneme ait ücreti iade alamadı. Yaptığı başvurular sonuçsuz kalan veliler, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arama yoluna gitti.

VELİLER FİŞLEME SKANDALIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Sürecin sonunda haklı bulunan veliler, hakem heyeti kararıyla 9 aylık 2019-2020 öğretim dönemi için firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri aldı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, bu kez fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı.

ZONGULDAK'TA ÖN KAYIT PARALARI İADE EDİLMEDİ

İstanbul Çamlıca Kampüsü'nde yaşanan fişleme skandalının ardından bir büyük kriz de Zonguldak'ta çıktı. Şehirde aylar öncesinden kayıt almaya başlayan Bahçeşehir Koleji'ne Milli Eğitim Bakanlığı eksikleri nedeniyle ruhsat vermedi. Okulların açılması ile birlikte koleje çocuklarını kaydettiren veliler, okul yönetiminden bilgi almak istedi. Ancak her seferinde okul yönetiminden "Sorunu çözeceğiz" yanıtını alan veliler, meselenin çözülemeyeceğini anlayınca paralarının iadesini istedi. Sorunun çözümü konusunda oyalama taktiğine başvuran okul yönetimi, ücretlerin iadesi hususunda da benzer bir yöntem uyguladı.

"ÇOCUKLARIMIZ ORTADA KALDI"

Yaşadıkları mağduriyet karşısında ne yapacaklarını bilemeyen veliler, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için çocuğumuzu bu okula yazdırdık. Ama inşaat sebebiyle okul açılmadı. Tüm Türkiye'de eğitim öğretim hayatı başlarken bizim çocuklarımız ortada kaldı. Sorunun bir an çözülmesini istiyoruz. Verdiğimiz paraların hakkı bu olmamalı" diyerek duruma tepki gösterdi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ŞİMDİ DE KİTAP VE KIYAFET SORUNUYLA GÜNDEMDE

Fişleme ve ön kayıt paralarının iadesinde yaşanan krizlerin ardından Bahçeşehir Koleji şimdi de velilerin okulların açılmadan yaklaşık 15 gün öncesinde verdiği kitap ve kıyafet siparişlerini eksik, hatalı ve geç teslim etmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili şikayet üstüne şikayette bulunan veliler, okullar açılmadan e-mağaza üzerinden aldıkları okul formalarının taraflarına halen teslim edilmediğini, kitapların eksik gönderildiğini ya da hiç gönderilmediğini ifade ediyor.

ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET YAĞIYOR

Bahçeşehir Koleji'nde yaşanan sorunlarla ilgili şikayetlerini sikayetvar.com üzerinden gündeme getiren kullanıcıların yorumlarından bazıları ise şu şekilde;

- Bahçeşehir Koleji çağrı merkezi hiçbir işe yaramıyor. 1 aydır kitaplar gelmedi. Çözüm yok, yetkili yok tabi bu kadar çok şube açıp işi paraya dökünce kalite de uçup gidiyor. En az 10 defa aradım hiçbir yetkili yok. Sadece şikayetiniz ilgili merkeze bildirildi diyorlar.

- Bahçeşehir Koleji'nin kendi bünyesinde internet üzerinden satmış olduğu okul kitapları tam 1 aydır gelmedi. Çağrı merkezinden kesinlikle kimseye ulaşamıyorsunuz ortalama 40 dakika bekleme süresinden sonra sizi boş boş dinleyip ilgili birimlere ileteceğiz deniliyor. Sipariş bilgilendirmesinde kargoda yazıyor, kargo bizde ürün yok diye bilgi veriyor. Sonuç 2 haftadır çocuklar kitapsız gidiyorlar ve sorunu çözmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama çok can sıkıcı bir mağduriyet ve tek bir kişi iletişime bile geçmiyor sorunla ilgili.

"8 GÜN OLDU NE BİR GERİ DÖNÜŞ VAR NE DE KARGO ÇIKTI BİLGİSİ"

- Bahçeşehir Koleji kıyafet temin sayfasından 1 ay önce oğluma hem t-shirt hem eşofman takımı aldım. Zaten kargo geç geldi ve sadece t-shirt gönderilmiş. İletişim numarası düşmüyor atıyor direk ararken. Sağ olsun okuldaki ilgili kişi ilgilendi ve mail attı fotoğraflarla beraber. 8 gün oldu ne bir geri dönüş var ne kargo çıktı bilgisi. Dün kendimde mail attım. Asla bir geri dönüş yok 2 ürüne 515 TL para ödedim. Ve jet hızıyla bir gönderim bekliyorum, mailime cevap bekliyorum. En sonunda mecbur buraya yazmak zorunda kaldım.

- Eşofman takımı beden değişimi talep ettik, 2 Eylül'de gönderdik, 17 eylülde ürün geldi gelen ürün kalite kontrolünden geçmemiş sağ kol 2 cm. Uzun ön enin sağ kısmı 1,5 cm diğer fermuarlı kısmından geniş, yine sağ cep fermuar altı diğerine göre 1.5 cm farklı çıktı, kusurlu bir ürünü bize nasıl kontrol edilmeden gönderildiğini anlamış değiliz. Yine bir 15 gün daha mı bekleyeceğiz çok şaşırıyoruz.

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

Bahçeşehir Koleji, İstanbul, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin 08:10 Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek 07:37 Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak ifadeler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah 07:19 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak ifadeler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah
Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı 07:13 Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu 00:18 Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 19:15 Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor

Son Dakika Haberleri
08:09 Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin
07:58 Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti
07:36 Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek
07:35 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı
07:18 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak ifadeler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah
07:17 Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı
07:14 Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
07:13 Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
Pandemi herkesi ekonomik anlamda kötü etkilerken, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı Pandemi herkesi ekonomik anlamda kötü etkilerken, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı         
08:17
Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti         
07:59
Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı         
07:36
Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı         
07:18
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor         
00:30
Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı         
23:25
Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı         
23:00
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 08:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement