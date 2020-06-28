Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor - Son Dakika

Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir köyde öğretmenlik yapan Abdülmelik Şeker, evinin garajında kurduğu marangoz atölyesinde öğrencileri için ahşap oyuncaklar ve kitap rafları üretiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir köyde öğretmenlik yapan Abdülmelik Şeker, evinin garajında kurduğu marangoz atölyesinde öğrencileri için ahşap oyuncaklar ve kitap rafları üretiyor.

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi

Döllük Köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Şeker, Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sivas İçin Kitap Vakti" projesi kapsamında kitap dağıttığı öğrencilerinin evlerinde kitaplık olmadığını fark etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ve ilçe merkezindeki evinin garajında marangoz atölyesi kurarak tezgahın başına geçen Şeker, öğrencileri için kitaplık şeklinde mini raflar ve ahşap oyuncaklar üretmeye başladı.

Şeker, bugüne kadar ürettiği rafları, oyuncukları ve kendi aldığı kitapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli de olsa gelecek günlerde karne hediyesi olarak öğrencilerine teslim etmeyi planlıyor.

Abdülmelik Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kızına ahşap oyuncaklar yaptığını belirterek, "Bu beceriyi öğrencilerim için kullanmak istedim. Yaptığım kitaplıkların içerisine kendi aldığım ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği kitapları ekleyerek öğrencilerimize karne hediyesi sürprizi yapmak istiyorum. 11 öğrencim var, burada yavaş yavaş çalışıyorum. İnşallah mutlu olurlar, onları sevindirmek istiyorum." dedi.

Ahşaptan yaptığı hayvan figürleri ve çeşitli oyuncakları da öğrencilere hediye edeceğini dile getiren Şeker, okulda da kurduğu ahşap atölyesinde öğrencilerine çeşitli uygulamalar yaptırdığını anlattı.

Ahşaptan fotoğraf makinesi yaptılar

Şeker, okulda çocuklara ahşaptan fotoğraf makinesi yaptırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kesmelerine ben yardım ettim. Kendileri tek tek zımparaladılar, ardından istedikleri renge boyadılar. Orada hayal dünyalarını geliştirmek istedim ve çok çeşitli fotoğraf çekmek istediler. Gerçek manada çekemezler ama hayal dünyalarında çok güzel kareler çektiklerini inanıyorum ve çok mutlu oldular. Üretmenin hazzını alan bir öğrenciyi görmek çok güzel bir duygu. Okul açıldığı zaman çok daha güzel etkinliklerimiz olacak."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de öğretmeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Şeker'in yaptığı çalışmayı duyunca sevindiklerini belirten Ergen, "Öğrencilere kitap okuma farkındalığını oluşturması adına bu çalışmadan mutluluk duyduk, kendisini ziyaret ettik. 'Şeker' tadında kitap okusunlar diye biz de horoz şekeri hediyesini ilave ettik." diye konuştu.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor - Son Dakika

Son Dakika

10:40 Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım 09:41 Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak 08:32 Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi 07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 05:09 Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi 01:17 Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
10:40
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
10:25
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
09:52
Bomba iddia! Güzel oyuncu Ebru Şahin ve ünlü basketbolcu Cedi Osman aşk yaşıyor
09:41
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
09:40
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
09:28
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
09:27
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
09:08
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
08:32
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
07:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 11:15:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]