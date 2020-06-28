Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor - Son Dakika

Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir köyde öğretmenlik yapan Abdülmelik Şeker, evinin garajında kurduğu marangoz atölyesinde öğrencileri için ahşap oyuncaklar ve kitap rafları üretiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir köyde öğretmenlik yapan Abdülmelik Şeker, evinin garajında kurduğu marangoz atölyesinde öğrencileri için ahşap oyuncaklar ve kitap rafları üretiyor.

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Döllük Köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Şeker, Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sivas İçin Kitap Vakti" projesi kapsamında kitap dağıttığı öğrencilerinin evlerinde kitaplık olmadığını fark etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ve ilçe merkezindeki evinin garajında marangoz atölyesi kurarak tezgahın başına geçen Şeker, öğrencileri için kitaplık şeklinde mini raflar ve ahşap oyuncaklar üretmeye başladı.

Şeker, bugüne kadar ürettiği rafları, oyuncukları ve kendi aldığı kitapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli de olsa gelecek günlerde karne hediyesi olarak öğrencilerine teslim etmeyi planlıyor.

Abdülmelik Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kızına ahşap oyuncaklar yaptığını belirterek, "Bu beceriyi öğrencilerim için kullanmak istedim. Yaptığım kitaplıkların içerisine kendi aldığım ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği kitapları ekleyerek öğrencilerimize karne hediyesi sürprizi yapmak istiyorum. 11 öğrencim var, burada yavaş yavaş çalışıyorum. İnşallah mutlu olurlar, onları sevindirmek istiyorum." dedi.

Ahşaptan yaptığı hayvan figürleri ve çeşitli oyuncakları da öğrencilere hediye edeceğini dile getiren Şeker, okulda da kurduğu ahşap atölyesinde öğrencilerine çeşitli uygulamalar yaptırdığını anlattı.

Ahşaptan fotoğraf makinesi yaptılar

Şeker, okulda çocuklara ahşaptan fotoğraf makinesi yaptırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kesmelerine ben yardım ettim. Kendileri tek tek zımparaladılar, ardından istedikleri renge boyadılar. Orada hayal dünyalarını geliştirmek istedim ve çok çeşitli fotoğraf çekmek istediler. Gerçek manada çekemezler ama hayal dünyalarında çok güzel kareler çektiklerini inanıyorum ve çok mutlu oldular. Üretmenin hazzını alan bir öğrenciyi görmek çok güzel bir duygu. Okul açıldığı zaman çok daha güzel etkinliklerimiz olacak."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de öğretmeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Şeker'in yaptığı çalışmayı duyunca sevindiklerini belirten Ergen, "Öğrencilere kitap okuma farkındalığını oluşturması adına bu çalışmadan mutluluk duyduk, kendisini ziyaret ettik. 'Şeker' tadında kitap okusunlar diye biz de horoz şekeri hediyesini ilave ettik." diye konuştu.

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencileri için atölye kurup oyuncak ve kitap rafı üretiyor - Son Dakika

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