Son Dakika Haberleri: Öğrencileri İçin Kitap Okuyorlar

Öğrencileri İçin Kitap Okuyorlar

1 saat önce

Kahramankazan'da bir grup öğretmen bir araya gelerek öğrencilerine daha faydalı olabilmek için "Kitap Analizi Projesi"ni hayata geçirdi.

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Kahramankazan'da bir grup öğretmen bir araya gelerek öğrencilerine daha faydalı olabilmek için "Kitap Analizi Projesi"ni hayata geçirdi.

Gazi İlkokulu rehberlik servisi koordinasyonunda gönüllü öğretmenler, okulun kütüphanesinde her hafta bir araya gelerek pedagojik ve edebi eserlerin analizini yapıyor.

Projede yer alan 16 öğretmen, alanında uzman yazarlara ait önceden belirledikleri aynı kitabı okul dışındaki boş vakitlerinde okuyor. Daha sonra belirlenen günde öğle tatilinde bir araya gelen öğretmenler, kitap hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Bu kitaplardan elde edilen bilgiler, öğrenciler üzerinde uygulanıyor.

Okul Müdürü Muzaffer Yılmaz, projenin amacının öğrencilerin daha iyi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, böylece hem öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlandığını hem de öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıldığını söyledi.

Öğretmenlerden Ali Öztürk ise yürüttükleri çalışmanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini gördüklerine dikkati çekerek, "Öğretmenin elinde sürekli kitap olması öğrencinin dikkatini çekiyor. Okula bir kargo geldiğinde öğrenciler 'Öğretmenimize yine kitap geldi.' diyor. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimizin kitaba karşı ilgisinin arttığını gördük." dedi.

Öte yandan, projenin 2. yılını doldurması nedeniyle Okul Müdürü Yılmaz, öğretmenleri kitap ve teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Kahramankazan, Güncel
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