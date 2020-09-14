Öğrencileri için parkı karate sınıfına çevirdi - Son Dakika

Öğrencileri için parkı karate sınıfına çevirdi

- Öğrencileri için parkı karate sınıfına çevirdi Korona virüs karşı açık havada karate dersi Karate Antrenörü Arzu Kabal: "Açık havada antrenman yapmak bizim için avantajlı oldu" Korona virüs salgınının ilk dönemlerinde çevrimiçi görüntülü arama ile eğitim veren Karate Antrenörü Arzu Kabal,...

- Öğrencileri için parkı karate sınıfına çevirdi

Korona virüs karşı açık havada karate dersi

Karate Antrenörü Arzu Kabal: "Açık havada antrenman yapmak bizim için avantajlı oldu"

ESKİŞEHİR - Korona virüs salgınının ilk dönemlerinde çevrimiçi görüntülü arama ile eğitim veren Karate Antrenörü Arzu Kabal, şimdi Eskişehir'de bir parkta yaptığı açık hava antrenmanlarında öğrencileriyle buluşuyor.

Eskişehir'de Karate Antrenörü Arzu Kabal, Türkiye'de ilk korona virüs vakalarının görülmeye başlamasından itibaren alınan tedbirler kapsamında, bulaş riskini azaltmak için öğrencileriyle yüz yüze eğitime ara verdi. 6-15 yaş grubuna antrenörlük yapan Kabal, öğrencilerinin antrenmansız kalmaması için eğitimlerine çevrimiçi görüntülü konuşma yoluyla devam etti. Uzun süredir çevrimiçi eğitim veren Kabal, yeni normale geçişle birlikte yüz yüze derslerine tekrar başlama kararı aldı. Salgından korunmak için önlemler eşliğinde öğrencileriyle antrenmanlarına devam eden Arzu Kabal, Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nın bir bölümünde eğitim veriyor. Açık havada olmanın öğrencileri açısından hem daha sağlıklı hem de daha keyifli olduğunu vurgulayan Kabal, diğer çocukları da spora teşvik ettiklerini söyledi.

Arzu Kabal: "Sosyal mesafeyi koruyarak temassız bir şekilde çalışıyoruz"

Pandemi tedbirlerine azami ölçüde dikkat ettiklerinin altını çizen Antrenör Arzu Kabal, velilerin de gerekli izin belgelerini alarak çocuklarını antrenmanlara getirdiğini ifade etti. Temastan özellikle kaçındıklarını aktaran Kabal, "Pandemi sürecinde hepimiz evlerdeydik. Biz antrenmanlarımızdan geri kalmamak adına velilerimizden izin alarak çevrimiçi antrenmanlar yaptık. El ve kollarını tutarak çalıştıramasak bile eğitimimizi yarıda bırakmadık. Çocuklarımız gerilemesin diye bu şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Antrenman öncesinde çocukların ateşlerini ölçüyoruz. Velilerimizin izin belgeleri var ve çocuklarını kendileri getirip burada bekliyorlar. Sosyal mesafeyi koruyarak temassız bir şekilde komite ve kata çalışmalarını bireysel olarak çalışıyorlar. İkili çalışmalarımız yok. Genellikle kata çalışıyoruz" diye konuştu.

"Açık havada antrenman yapmak bizim için avantajlı oldu"

Pandemi öncesinde spor salonunda antrenman yaparken koşu çalışması gerçekleştiremediklerini belirten Kabal, "Normalde spor salonunda olmuyordu ama burada koşabiliyoruz. Böylelikle kondisyonumuzu açabiliyoruz. Temiz hava alıyoruz ve çevrede bulunan diğer çocuklara örnek oluyorlar. Açık havada antrenman yapmak bizim için avantaj oldu. Şu süreç hepimiz için sıkıntılı ama inşallah kısa bir sürede atlatırız. Spor salonlarımıza döneriz ve açık havada da antrenmanlarımız sürdürürüz. Kasım ayında bir Uluslararası Karate Federasyonu Şampiyonası var ve ona hazırlanıyoruz. Normalde mart ayındaydı ama pandemiden dolayı iptal oldu. İki öğrencim ile birlikte katılacağız" ifadelerini kullandı.

Esmanur Sönmez: "Açık havada doğanın ve kuşların sesiyle antrenmanlar daha iyi oluyor"

Daha önce milli takıma seçilen ve iki Avrupa şampiyonluğu bulunan sporculardan Esmanur Sönmez, "Antrenmanlarımızı özlemiştik. Bu süreçte hocamız çevrimiçi olarak bizlere yardımcı oldu. Çevrimiçi çok etkili olmuyordu ama açık hava antrenmanlarımız başladı. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve adımı dünyaya duyurmak. İyi hazırlanabiliyorum. Evde çalışıyorum ve arkadaşlarımla çalışıyorum. Spor salonunda koşamıyorduk ama geniş alanda rahatça koşabiliyoruz. Açık havada doğanın ve kuşların sesiyle antrenmanlar daha iyi oluyor" dedi.

Öğrencileri için parkı karate sınıfına çevirdi

Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Korkut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğrencileri için parkı karate sınıfına çevirdi - Son Dakika Spor

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