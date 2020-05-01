Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Son Dakika

Malatya'da, Battalgazi ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip ortaokulu İngilizce öğretmeni Enes Çiğdem öğrencileriyle birlikte hazırladığı klipte koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına destek oldu.
Klibin girişinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı ile İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun fotoğrafları yer aldı.
Klibin sonunda öze Çiğdem ve öğrencilerinin toplu fotoğrafı var.
Klipte öğrenciler, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla şiirler okudu.