Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Son Dakika

Klipte öğrenciler, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla şiirler okudu.

Klibin sonunda öze Çiğdem ve öğrencilerinin toplu fotoğrafı var.

Klibin girişinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı ile İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun fotoğrafları yer aldı.

Malatya 'da, Battalgazi ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip ortaokulu İngilizce öğretmeni Enes Çiğdem öğrencileriyle birlikte hazırladığı klipte koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına destek oldu.

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