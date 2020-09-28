Öğrencileri ile parkta kulüp etkinlikleri düzenliyor - Son Dakika

Karaman'da bir sınıf öğretmeni, parkta sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kulüp etkinlikleri kapsamında 4. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

İlyas Küçüker İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Hüseyin Yılmaz, kulüp etkinlikleri kapsamında 4. sınıf öğrencileri ile açık havada buluştu.

Parka gelen öğrenciler ilk olarak öğretmen Yılmaz'ın kendi imkanlarıyla oluşturduğu sınıf ortamında ellerini dezenfekte ediyor.

Daha sonra öğrenciler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kitap okuyup yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Yılmaz, haftanın üç günü öğrencilerle parkta buluşup, kalan zamanda ise EBA üzerinden eğitim veriyor.