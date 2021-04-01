Öğrencileri istismar eden emekli öğretmene ceza yağdı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine "istismarda bulunduğu" iddiasıyla verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan emekli öğretmen, yeniden yapılan yargılamada 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de jandarmaya 17 Mayıs 2014 tarihinde gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve müdür vekili olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ile istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alınırken, gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Adil Ş. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 15 Ekim 2015 günü görülen duruşmasında, hakkında 102 yıl hapis cezası istenen Adil Ş., tahliye edildi. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın o dönemki adıyla Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) şikayeti ile konu tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Ş. yeniden tutuklandı. Adli Tıp Kurumu raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama sürecinde, savcı, Adil Ş.'nin 4 kız öğrenciye yönelik "zincirleme cinsel istismar" ve "müstehcen yayın izletmek" suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik "cinsel istismar" suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017 tarihindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adil Ş.'yi, "müstehcen görüntü izletmek" ve "cinsel istismar" suçlarından 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya "müstehcen görüntü izletmek" suçlamasından ise beraat ettirildi.

Yargıtay'dan döndü

Kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde temyiz eden Adil Ş.'nin avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'nın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan ile sanık hakkında husumeti olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık hakkında mağdur İ.I'ya "müstehcen film izletme" suçundan verilen beraat kararını onadı. "Cinsel istismar" ve "müstehcen film izletme" eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını vurgulayarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığını belirtti. Daire 79 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.

"Suçsuzum, beraatimi istiyorum"

Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamaya tutuklu sanık Adil Ş., SEGBİS ile katıldı. Taraflar avukatları ise salonda hazır bulundu. Mağdur avukatlarının sanığın en üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada son sözü sorulan Adil Ş., "Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 4 mağdura "çocuğun cinsel istismarı" suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanığın mağdurlarının okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Adil Ş., başka bir mağdura "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir mağdura karşı "sarkıntılık" ve "müstehcen yayın izletme" suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7 yıl 6 aylık hapis cezasıyla birlikte toplam 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İZMİR