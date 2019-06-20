Son Dakika Haberleri: Öğrencileri kütüphaneye çekmek için sinema kuruldu
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Öğrencileri kütüphaneye çekmek için sinema kuruldu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde tatilde öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek ve kütüphaneye çekmek için kurulan sinemada film gösterimi yapılıyor.

Öğrencileri kütüphaneye çekmek için sinema kuruldu, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde tatilde öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek ve kütüphaneye çekmek için kurulan sinemada film gösterimi yapılıyor.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde görüntü ve ses sistemi kurulan salonda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın telifini aldığı filmlerle çocuklara özel sinema etkinliği düzenlendi.
Velilerin de çocuklarına eşlik ettiği etkinliğine izleyicilerin katılımı yoğun oldu. Sinema etkinliğinde katılımcıların dün "Kral Şakir: Oyun Zamanı" adlı film ile keyifli zaman geçirmeleri sağlanırken bugün de "Bizim Köyün Şarkısı" filmi perdede sahne aldı.
Kütüphane görevlisi Niyazi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından kütüphane kültürü oluşturmak, vatandaşların kütüphaneden yararlanmalarını, kütüphanelerde daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve programlar yapıldığını belirtti.
Özellikle ara tatil ve yaz dönemlerinde öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek ve kütüphaneye çekmek için film gösterimleri etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Şahin, film gösterimlerinin yanında akıl ve el beceri oyunları organizasyonları düzenlediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Denizli, Güncel
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