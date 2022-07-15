ŞANLIURFA - Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 5. yılında andı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 5. yılında andı

15.07.2022 11:04

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 5. yılında Siverek'teki öğrencileri tarafından anıldı.

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 5. yılında Siverek'teki öğrencileri tarafından anıldı.

Tunceli'de 2017'de kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın bu yıl 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrencileri, şehit öğretmenlerinin isminin verildiği okulda bir araya geldi.

Öğrencileri, öğretmenlerinin son karne günündeki "Bol bol kitap okuyun." tavsiyesini yerine getirip Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesi'nde kitap okudu, Yılmaz'ı andı.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen öğrencileri, öğretmenlerine özlemlerini dile getirdi.

"Öğretmen olup onun yolundan gideceğim"

Öğrencilerden Mehmet Ali Subay, AA muhabirine, aradan geçen zamana rağmen öğretmenlerini unutmadıklarını söyleyerek, "Öğretmenimiz 5 yıl önce şehit edildi ve 5 yıldır öğretmenimizi hiç unutmadık. Ben de öğretmen olup onun yolundan gideceğim." dedi.

Tuba Çaçan da öğretmenleri Yılmaz'ın memleketine giderken şehit edildiğini anımsatarak, "Öğretmenimiz bize karnelerimizi dağıttıktan sonra şehit edildi. 5 yıldır öğretmenimizin acısı yüreğimizden dinmedi ve onu çok özlüyoruz. Onun gibi iyi bir öğretmen olmak ve öğrencilerimizi onun bizi yetiştirdiği gibi yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

"Kabrine gidip dua etmek istiyorum"

6. sınıf öğrencisi Şerdil Sunkar ise şehadet haberi üzerine duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Öğretmenimizi çok seviyorum ve bir gün kabrine giderek dua etmek istiyorum. Şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti ve biz onu hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 5. yılında andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Öğrencileri, öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 5. yılında andı - Son Dakika
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