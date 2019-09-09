Öğrencileri okulun ilk gününde Burcu Öğretmen'e ağladı

Eskişehir'de cumartesi günü trafik kazasında 39 yaşında hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Burcu Öğretir için görev yaptığı okulda anma etkinliği düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, Öğretir'in Mithat Paşa İlkokulundaki masasına çiçekler konuldu. Mesai arkadaşları, öğrencileri ve veliler, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Okul Müdürü Fatma Akın, Öğretir'in geçen eğitim öğretim yılında birinci sınıfları okuttuğunu söyledi.

Burcu Öğretir'in okul paydaşlığı dışında diğer velilerle de çok iyi iletişim kurabilen, hayat dolu, sosyal yönü çok güçlü, aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan çok yönlü bir öğretmen olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bugün, 22'nci yılımı geçirdiğim eğitim öğretim yılımın en ağır günü. İlk defa bir okula 'Nasıl gideceğim?' sorusunu sordum kendime. Bugün okula gelmek diğer bütün mesai arkadaşlarım gibi bana da çok ağır geldi. Öğrencilerini 'kuzu sarmalarım' diye severmiş. Herhalde bundan sonra onlar bizim kuzu sarmalarımız olacak. Ne derece yaralarını sarabiliriz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız."

"Anne belki yalan söylemişlerdir"

Velilerden Arzu Öznur da Burcu Öğretir'in, soyadı gibi kendine yakışan bir insan olduğunu vurguladı.

Onun, çocuklara her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğrettiğini anlatan Öznur, "Çok neşeli biriydi. Çocuk sevgisi çok fazlaydı. Bize çocuklarla kaliteli vakit geçirmemizi söylerdi, zamanın değerinden bahsederdi. Demek ki çok kısa yaşayacakmış. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gülden Çimen de kızının, "Anne öğretmenim nerede?" diye sorduğunu belirtti.

Ona bunun cevabını vermeye çalıştığını söyleyen Çimen, "Güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum, 'Anne belki yalan söylemişlerdir, gidip öğrenir misin?' diyor. Çok iyi bir öğretmendi. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Başımız sağ olsun." dedi.

Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, 7 Eylül'de Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarpmış, kazada sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir olay yerinde yaşamını yitirmişti.