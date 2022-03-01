Öğrencileri savunma sanayi ile buluşturan Savunma Teknolojileri Günleri başlıyor - Son Dakika
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Öğrencileri savunma sanayi ile buluşturan Savunma Teknolojileri Günleri başlıyor

01.03.2022 11:32
Öğrencileri savunma sanayi ile buluşturan Savunma Teknolojileri Günleri başlıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün (İTÜ SAVTEK) düzenlediği Savunma Teknolojileri Günleri, 2-3-4 Mart tarihlerinde öğrencileri savunma sanayi ile buluşturacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün (İTÜ SAVTEK) düzenlediği Savunma Teknolojileri Günleri, 2-3-4 Mart tarihlerinde öğrencileri savunma sanayi ile buluşturacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İTÜ SAVTEK, 2008'den beri savunma teknolojileri ve Türk savunma sanayii konularında öğrencileri bilinçlendirmek ve üniversite-sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda İTÜ SAVTEK, dönem içinde çeşitli konferanslar, teknik geziler ve eğitimler gerçekleştiriyor.

Savunma Teknolojileri Günleri ise Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle İTÜ SAVTEK'in gerçekleştirdiği en kapsamlı etkinlik olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl 2-3-4 Mart tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Savunma Teknoloji Günleri'nde önceki yıllarda olduğu gibi katılımcı firmalar fuaye alanında stant açıp bilgilendirme yapacak. Ayrıca, eş zamanlı olarak konferans salonunda alanlarında uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayiinin önemli şirketlerinden uzmanlar katılacak

Etkinliğe "Platin Sponsor" olarak OTOKAR; "Altın Sponsor" olarak STM, UZMAR, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, PROFEN ve SAHA İstanbul; "Gümüş Sponsor" olarak TEİ, Alp Havacılık, CES Kompozit, TARGET, BeeAdvise şirketleri katılacak.

Savunma Teknolojileri Günleri 2022 etkinliğinde, Türk savunma sanayiinin önemli şirketlerinden alanında uzman isimler teknik konular üzerine toplam 18 konferans gerçekleştirecek, çeşitli konular ve projeler hakkında bilgi verecek. Şirketlerin etkinlik alanında açacağı stantlarda, profesyonel iş hayatı ve sektörle ilgili detaylı bilgiler paylaşılacak.

Katılımcılar ayrıca, OTOKAR ARMA 8x8 ve OTOKAR AKREP II zırhlı muharebe araçlarını yakından inceleme fırsatı da bulacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe "itusavtek.com" adresinden kayıt olunabiliyor.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Savunma Sanayi, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencileri savunma sanayi ile buluşturan Savunma Teknolojileri Günleri başlıyor - Son Dakika


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