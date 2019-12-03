Öğrencileri sayesinde önce hayata tutundu şimdi de şampiyon oldu

GEÇİRDİĞİ trafik kazasında felç olan yürüme engelli öğretmen Ramazan Sincar, öğrencilerinin teşvikiyle başladığı masa tenisinde bireyselde Türkiye 3'üncüsü; çiftlerde de Türkiye 2'ncisi oldu.

Yedi yıl önce geçirdiği trafik kazasında yürüme yetisini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Ramazan Sincar, öğrencilerinin teşvikiyle masa tenisi oynamaya başladı. Masa tenisine başladıktan bir yıl sonraysa ilk derecesini aldı. 32 kulüpten 121 sporcunun katıldığı Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Masa tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Engelliler Spor Kulübü sporcusu Murat Sincar, 'Class 3' kategorisinde bireyselde Türkiye üçüncüsü, çiftlerde ise Türkiye ikincisi oldu.

"AMACIM TÜRK BAYRAĞINI EN YÜKSEĞE ÇIKARMAK"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Sincar, başarısının ardındaki en büyük gücün öğrencileri olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimi çok seviyorum. Masa tenisine de onlar sayesinde bir yıl önce başladım. Bu süreçte bana çok destek oldular. Neden olmasın deyip turnuvalara başvurdum ve bu noktaya geldik. Amacım milli takıma girmek ve ardından da dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağını dünya bayrakları arasında en yükseğe çıkarmak" ifadelerini kullandı.