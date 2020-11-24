Öğrencileri Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'ı unutmadı - Son Dakika

Eski öğretmen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı öğrencileri unutmadı.

Öğretmenlik mesleğinden siyasete atılan Tutal'ı ziyaret eden eski öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrencileri, Başkan Tutal'a çiçek hediye etti.

Seydişehir'de bulunamayan öğrencileri ise Tutal'ı telekonferans ile arayarak gününü kutladı ve kendisine teşekkür etti.

Öğrencilerine bu anlamlı günde kendisini unutmadıkları için teşekkür eden Tutal, bu özel güne öğrencilerinin ayrı bir anlam kattığını kaydetti.

Öğretmenliğin peygamber mesleği olduğunu, bu sebeple büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Tutal, bu sorumluluğu tekrar kendisine hatırlatan öğrencilerini tebrik etti.

Belediye Başkanı Tutal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlik vefanın, samimiyetin, özverinin, gayretin, mutluluğun ve hüzünlerin, paylaşmanın adıdır. Bugün büyük bir vefa ve samimiyet örneği göstererek bizlere gerçekleştirdiğiniz ziyaret, bizlere büyük bir mutluluk verdi. Her birinize bu anlamlı gündeki vefalı davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki şehirleri inşa ederken nesilleri ihya etmeyi unutmamalıyız. Bu uğurda bir eğitimci olarak eğitime ve eğitimciye, yarınımızı emanet edeceğimiz gençlere büyük önem veriyoruz."