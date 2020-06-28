Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Son Dakika

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular Karabük'te AYT sınavına son anda gelen öğrenciler, ring araçlarıyla sınava yetiştirildi Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı Karabük'te başladı.

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Karabük'te AYT sınavına son anda gelen öğrenciler, ring araçlarıyla sınava yetiştirildi

KARABÜK - Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı Karabük'te başladı. Güvenlik görevlileri, adayları sınava yetiştirmek için adeta seferber oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin dün gerçekleştirilmesinin ardından bugün de ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri heyecanı başladı.

Karabük Üniversitesinde sınava giren öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarak sınav alanlarına alındı.

Bazı üniversite adayları, son dakika yetişti. KBÜ güvenlik görevlileri, sınava son dakika gelen adayları kampüs girişinde bekleyen Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınava yetiştirmek için seferber oldu. Koşarak sınava yetişmeye çalışan adaylar, ring araçlarıyla sınava girecekleri salona kadar götürdü. Korona Virüs tedavisi gören 3 aday ise ambulanslarla sınav salonlarına getirildi.

Alparslan Gazi Anadolu Lisesinde sınava girecek adaylar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak tek sıra halinde sınav alanına alınan adaylar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:57 İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]