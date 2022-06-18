Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

18.06.2022 11:38

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğunluğu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, ekipler öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirmek için seferber oldu.

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

SİVAS - Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğunluğu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, ekipler öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirmek için seferber oldu.

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi trafikte beklenilenin üzerinde yoğunluk oluştu. Sivas'ta adayların büyük kısmının sınava gideceği Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsüne giden yollarda sıkışıklıklar yaşandı. Güzergahta kazalar meydana geldi. Trafik kilitlenince sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler araçlardan inerek koşmak zorunda kaldı. Polis ekipleri ekip otolarıyla yolda kalan öğrencileri sınav salonlarına taşıdı. Çok sayıda öğrenci polis ekiplerinin yardımı ile sınav merkezlerine yetiştirilirken onlar kadar şanslı olmayanlarda vardı. Birkaç dakika ile geç kalan bir çok aday sınava alınmadı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları konser verdi Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları konser verdi Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ta karne heyecanı
Kaynak: İHA

Sivas, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement