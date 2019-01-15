Son Dakika Haberleri: Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 Yaralı

Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 Yaralı

38 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12'si lise ve üniversite öğrencisi olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12'si lise ve üniversite öğrencisi olmak üzere 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Dinar- Uşak seferini yapan Can A. (46) idaresindeki 03 F 0535 plakalı midibüs, Çivril ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada devrilen araçta bulunan 12 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki iş yerlerinden gelen vatandaşlar yaptı. Öğrencilerden bazıları araç içinden kendi imkanları ile çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan öğrenciler B.A. (16), M.A. (20), F.B. (17), H.V. (20), E.B. (21), F.A. (22), M.G. (19), Ş.Y. (21), H.T. (23), B.K. (23), E.E. (20), O.A. (20) ile araç sürücüsü Can A. ambulanslar ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek başka bir otobüsle Uşak'a gönderildikleri bildirildi. Öğrencilerin Dinar'dan Uşak'a sömestr tatiline gittikleri öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bülent Çakır/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Denizli, Uşak, Çivril, 3. Sayfa
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