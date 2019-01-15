Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 Yaralı

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Düzenlediği Sahte Evrakla Devletten 70 Bin Lira Fazla Maaş Aldı

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var