Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı - Son Dakika

Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı

6 saat önce

Bingöl'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı, System.String[]

Bingöl'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.


Olay, Bingöl- Elazığ Karayolu Dikme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden bir grup öğrenciyi, Hesarek Kayak Merkezi'ne götüren midibüs kara saplandı. Kardan çıkamayan midibüs için bölgeye İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ait ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla midibüsü çekerek kurtardı.


Kurtarılan araç yoluna devam ederken, her hangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. - BİNGÖL

Kayak Merkezi, Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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