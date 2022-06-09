Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti

09.06.2022 10:42

Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması" Bilecik'te kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucunda 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya;

"Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması"

BİLECİK - Bilecik'te kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucunda 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, son durumları hakkında bilgiler aktardı.

Kaza, sabah 07: 30 sıralarında Bozüyük- Bursa karayolu Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan Bursa'ya hafızlık sınavına giden Gediz Kız-Erkek Kuran Kursu öğrencilerini taşıyan Enver Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı yolcu midibüsü, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü mevkiinde önünde seyreden Mustafa Sırlı idaresindeki 06 PGZ 83 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada midibüs içinde bulunan 1 müftü, 5 kurs öğretmeni, 7 öğrenci, 1 şoför çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük ile İnegöl Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaki yaralıları ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'dan bilgi alan Vali Kızılkaya, ailelere ve yaralılara acil şifalar diledi.

"Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması"

Hastane çıkışı bir açıklama yapan Vali Kızılkaya, "Muratdere mevkiinde üzücü bir trafik kazası oldu saat sekiz sularında. Bu kazada 14 tane vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızın 10 tanesi Bozüyük Devlet Hastanemizde, 2'si Bilecik Devlet Hastanemizde, diğer ikisi de İnegöl Devlet Hastanemizde. 2 vatandaşımızın durumu ağır. Diğerlerinin hafif, tedavileri devam ediyor. Herhangi bir ölüm olmaması bizi teselli eden bir nokta. Ben tekrar yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement