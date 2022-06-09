Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya;

"Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması"

BİLECİK - Bilecik'te kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucunda 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, son durumları hakkında bilgiler aktardı.

Kaza, sabah 07: 30 sıralarında Bozüyük- Bursa karayolu Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan Bursa'ya hafızlık sınavına giden Gediz Kız-Erkek Kuran Kursu öğrencilerini taşıyan Enver Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı yolcu midibüsü, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü mevkiinde önünde seyreden Mustafa Sırlı idaresindeki 06 PGZ 83 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada midibüs içinde bulunan 1 müftü, 5 kurs öğretmeni, 7 öğrenci, 1 şoför çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük ile İnegöl Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaki yaralıları ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'dan bilgi alan Vali Kızılkaya, ailelere ve yaralılara acil şifalar diledi.

"Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması"

Hastane çıkışı bir açıklama yapan Vali Kızılkaya, "Muratdere mevkiinde üzücü bir trafik kazası oldu saat sekiz sularında. Bu kazada 14 tane vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızın 10 tanesi Bozüyük Devlet Hastanemizde, 2'si Bilecik Devlet Hastanemizde, diğer ikisi de İnegöl Devlet Hastanemizde. 2 vatandaşımızın durumu ağır. Diğerlerinin hafif, tedavileri devam ediyor. Herhangi bir ölüm olmaması bizi teselli eden bir nokta. Ben tekrar yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.