Son Dakika Haberleri: Öğrencileri Taşıyan Midibüsün Kayma Anı Kamerada

Öğrencileri Taşıyan Midibüsün Kayma Anı Kamerada

19 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi.

Öğrencileri Taşıyan Midibüsün Kayma Anı Kamerada, System.String[]
GÜMÜŞHANE'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi.

Gümüşhane'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 dereceye düştüğü kentte, yollarda buzlanmalar oluştu. Gümüşhane Üniversitesi'ne öğrenci götüren midibüs, buzlu yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, lastiklerinin kaldırma çarpmasıyla durdu. Öğrenciler korku yaşarken, on anlar kamerayla görüntülendi.

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

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