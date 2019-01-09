Öğrencileri Taşıyan Midibüsün Kayma Anı Kamerada
19 dakika önce
GÜMÜŞHANE'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi.
GÜMÜŞHANE'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi. Gümüşhane
'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 dereceye düştüğü kentte, yollarda buzlanmalar oluştu. Gümüşhane Üniversitesi
'ne öğrenci götüren midibüs, buzlu yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, lastiklerinin kaldırma çarpmasıyla durdu. Öğrenciler korku yaşarken, on anlar kamerayla görüntülendi.
- Şhane
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:08 Kaynak: DHA
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