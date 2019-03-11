Son Dakika Haberleri: Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı

Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı

1 saat önce

SAMSUN'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü hareket halindeyken birden motor bölümünde yangın çıktı.

Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı, System.String[]
SAMSUN'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü hareket halindeyken birden motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü hemen yolun sağına park ettiği minibüsten öğrencileri tahliye ederken araç yangında kullanılamaz hale geldi.

Lise öğrencilerini okuldan alarak evlerine götürmek üzere yıla çıkan Hüseyin K. yönetimindeki 55 C 0309 plakalı servis minibüsünde saat 17.00 sıralarında  İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nden geçerken araçta yangın çıktı. Minibüsün motor kısmındaki alevleri fark eden sürücü Hüseyin K. hemen aracı yolun sağına park etti. Ardından araçta bulunan öğrencilerin hızla tahliye edilmesini sağladı. Hüseyin K. yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, çevredekiler de itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:34 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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