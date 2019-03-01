Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı
55 dakika önce
Bursa'da Uludağ'a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs devrildi.
Bursa
'da Uludağ
'a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi
ilçesinde Dobruca
yolu mevkiinde meydana geldi. Uludağ'a tatile gelen Türk Kızılayı İstanbul Kartal Anadolu Lisesi
öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de defalarca kazaların meydana geldiği Uludağ Yolu'na eklenti olarak yapılan Dobruca yolunda çıkarak devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.
SÜRÜCÜ POLİS NEZARETİNDE MÜŞAHEDE ALTINDA Otobüs şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada başından yaralandığı öğrenilen sürücü H.C. olası bir beyin kanaması riskine karşı polis nezaretinde hastanede müşahede altına alındı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kişinin daha durumlarının riskli olduğu ve olası bir tehlikeye karşı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incelemelerine devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Derya Evren
- Fatih
Çapkın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı
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