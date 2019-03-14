Öğrencileri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı
1 saat önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrencileri taşıyan belediye otobüsünde yangın çıktı.
Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde öğrencileri taşıyan belediye otobüsünde yangın çıktı. Çıkan yangında öğrenciler korku dolu anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre Samsun'a Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini gezi için götüren 55 NV 654 plakalı belediye otobüsü, 19 Mayıs girişinde bulunan Sarıgazel Piknik Alanı mevkisinde motor kısmından alev aldı. Sürücü tarafından yolun sağına park edilen belediye otobüsünden öğrenciler seri bir şekilde boşaltılarak itfaiyeye haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmından çıkan yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Öğrenciler ise gelen başka bir otobüse nakledilerek Samsun'a götürüldü. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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