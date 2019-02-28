Son Dakika Haberleri: Öğrencileri Teknoloji Bağımlılığından Korumak İçin Öğretmenlere Zeka Oyunları Kursu

Öğrencileri Teknoloji Bağımlılığından Korumak İçin Öğretmenlere Zeka Oyunları Kursu

59 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, öğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla düzenlenen zeka oyunları kurslarında öğretmenler eğitim aldı.

Öğrencileri Teknoloji Bağımlılığından Korumak İçin Öğretmenlere Zeka Oyunları Kursu, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, öğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla düzenlenen zeka oyunları kurslarında öğretmenler eğitim aldı.

Burhaniye'de öğrenciler arasında teknoloji bağımlılığının artması üzerine harekete geçen İlçe Milli Eğitim ile Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri  tarafından zeka oyunları kursları açıldı. Rehber öğretmen Mine Bunsuz'un eğitmenliğini yaptığı kursa katılan 28 öğretmen zeka oyunlarını öğrenirken, öğrendiklerini öğrencilerine aktaracaklar. 44 saatlik kursun 35 günde tamamlanacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, kursların 5 etap halinde devam edeceğini söyledi. Kursu ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner de kurs öğretmeni Mine Bunsuz'dan bilgi aldı ve öğretmenlerle zeka oyunu oynadı.

Kursun birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Bunsuz, "Zeka oyunları eğitimde son denece önemli. Kursumuza katılan öğretmenler öğrencilere ve ailelerine faydalı olacaklar. Öğrencilerimizi telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtararak verimli ders çalışma alışkanlığını kazanmalarını istiyoruz. Önümüzdeki aylarda anne, baba, çocuk turnuvaları düzenlemek istiyoruz. Yaşlı ve emekli olmuş insanlarımıza da zeka oyunlarını öğreterek alzheimer olmalarının önünü geçmek istiyoruz. Zeka oyunları dikkati artırıyor, tablet ve telefondan uzak tutuyor" dedi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:14 Kaynak: DHA

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