Öğrencileri zehirlemeye hazırlanan 25 uyuşturucu taciri tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekiplerinin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde uyuşturucu ticareti ve önlenmesine yönelik olarak 20 gün içerisinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 228 şüpheliden 25'i tutuklandı.



Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi öncesinde vatandaş ve öğrencilerin güvenli ve de huzurlu bir şekilde zamanlarını geçirebilmeleri, sokaklarda gençler ile ve öğrencilerin uyuşturucu veya uyarıcı maddenin olumsuz etkilerinden uzak olarak eğitimlerine başlamaları için 17 Ağustos 2019 ile 09 Eylül 2019 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik olarak operasyonlar düzenledi.



Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 775.65 gram esrar,



520 gram metamfetamin, 135.70 gram eroin, 150 kök kenevir bitkisi, 37 adet ecstasy uyuşturucu hap,



70 adet sentetik ecza, 4.76 gram bonzai, 4.85 gram plaka esrar, 2.12 gram Skunk esrar maddeleri ile



5 tabanca, 10 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 5 dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Yapılan operasyonlar kapsamında 228 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli mercilere sevk edilen 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol yaptırım kararı verildi. - AYDIN