Öğrencileri zehirleyecekti, uyuşturucuyu satamadan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrencileri zehirleyecekti, uyuşturucuyu satamadan yakalandı - Son Dakika

Öğrencileri zehirleyecekti, uyuşturucuyu satamadan yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, okul önlerinde satılmak istenen 62 kilogram esrar ele geçirildi.

Öğrencileri zehirleyecekti, uyuşturucuyu satamadan yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, okul önlerinde satılmak istenen 62 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmının yastık kılıfı içinden çıkması dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Lice ilçesinde ikamet eden M.P. isimli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi Daralan köyü kırsalında harabe içerisindeki taşların altına sakladığı, ilerleyen dönemlerde uyuşturucu maddeyi metropol şehirlerde kendisine ortak bularak okulların önünde satmayı planladığı belirlendi. Söz konusu bölgeye yapılan operasyonda, taşların altına gizlenmiş iki adet çuvalda yastık kılıfı ve poşetler içerisine doldurulmuş toplam 62 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınarak, şüpheli M.P. hakkında adli işlem başlatıldı.


Ele geçirilen uyuşturucu ile binlerce öğrencinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtilerek, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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