"Öğrencilerimiz istedikleri branşı güzelce araştırsın"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, öğrencilerin hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür iradeleriyle ve araştırarak tercihlerini yapması gerektiğini belirterek, "Çünkü artık iletişim çağındayız ve herkes çok rahatlıkla tüm verilere ulaşabiliyor. Bu çağda öğrencilerimiz kendi istedikleri branşı güzelce araştırsın. Özgürce, kimsenin baskısı altında kalmadan bu tercihi yapsınlar ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gelsinler." dedi.Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonucunu bekleyen üniversite adayı ve velilerinin heyecanlı bekleyişlerine rehberlik etmek amacıyla "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019"un tertip edildiğini söyledi.Öğrenciler için çok yoğun bir dönemin bittiğini dile getiren Aydın, "Öğrencilerimiz derslerini çalıştılar, sınava girdiler, artık tercih noktasına geldiler. Bundan sonra kendileri için en uygun yeri tercih etmeleri gerekiyor. Tabii bunu yaparken kendi ilgi alanlarını kimsenin etkisi altında kalmadan internet ortamından web sitelerinden sosyal medyadan çok iyi bir şekilde araştırsınlar ve kendilerini bundan sonraki hayatlarında bulmak istedikleri noktaya götürecek bölümleri, fakülteleri okulları tercih etsinler." diye konuştu.Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak web sitelerinde fakültelerin tüm sosyal medya imkanlarını, öğrencileri eğitecek ve bilgi verecek şekilde donattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Bu seçim öğrenciler için sadece bir meslek seçimi, fakülte seçimi olmayacak. Ömürleri boyunca kendi öz geçmişlerinde taşıyacakları bir marka tercihi olacak. Yani bu okulun adını gururla her yerde taşıyacakları bir nokta olacak. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmalarını öneriyorum. Diğer bir konu ise üniversite, sadece eğitim verilen bir ortam değil aynı zamanda araştırmaların yapıldığı bir ortamdır. Şu anda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, bir araştırma üniversitesi ve Türkiye'deki 11 araştırma üniversitesinden biridir. Bu da bizim öğretim üyelerimize ek destekler sağlıyor.Araştırma destekleri anlamında, aynı şekilde öğrencilere de birtakım destekler var. TÜBİTAK ve devlet kurumlarının araştırma üniversitelerine verdiği desteklerden ziyade ayrıca bir üniversiteyi üniversite yapan sosyal imkanlarının da olmasıdır. Sportif faaliyetlerinin yer alması, yurt imkanlarının olup-olmadığı da önemlidir. Öğrencilerimizin mutlaka tüm bu imkanları bir arada değerlendirerek, üniversite tercihlerini yapmaları gerekiyor. Bazen aileler çok yönlendirici olabiliyor, 'Çocuğum şu mesleği tercih etsin, şu olsun' gibi kendi arzularını sunuyorlar. Aslında öğrencileri zorlamamak belli ilgi alanlarının dışındaki mesleklere yöneltmemek en doğrusu olacaktır.""Öğrenciyi serbest bırakmak lazım"Ailenin zoruyla belli bir yere gelip iş hayatında kendini tatmin edememiş insanların mutsuz olduğunu işaret eden Prof. Dr. Aydın, "Öğrenciyi serbest bırakmak lazım çünkü herkesin ilgi alanı ayrıdır. Çevresinden etkilendiği alan farklı ve bundan sonra o kişi ne yapmak istiyorsa aslında ailelerin çocuğunu serbest bırakması ve baskıdan uzak kalması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Öğrencinin özgürce istediği branşı, istediği alanı tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:"Gelecekte, istediği alanda çalışamadığı zaman insanlar mutsuz bir meslek hayatı sürüyor. Bunu önlemek için aslında bu tercih dönemi çok önemli bir aşamadır. Herkesin bundan sonraki hayatını planlaması açısından ne olacağını, ne yapacağını planlaması açısından önem taşıyor. Tabii bazen aileler ve öğrenciler sadece okulların isimlerine bakıyorlar bu noktada da mutlaka okulları görmekte, farklı bir şehirdeyse gidip okulun imkanlarını, çevresiyle yaşam şeklini değerlendirmekte fayda var. Çünkü öğrenci üniversite sadece okulda verilen eğitim değil, o dönemde bir yaşam sürecek. Bu yaşamı da en güzel kendisinin mutlu olacağı bir ortamda sürmesi avantajdır.""İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi parlayan bir yıldızdır"Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın İstanbul'un çok farklı noktalarında kampüsleri olan bir üniversite olduğunu aktararak, "Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Şişli, Cerrahpaşa ve Bahçeköy gibi çok farklı lokasyonlarda yüksekokulları ve fakülteleri olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Yaklaşık öğrenci sayımız 40 bin düzeyinde. Bu bağlamda farklı noktalarda bulunan farklı imkanlarımız var. Örneğin Avcılar'da öğrencilerimiz binicilikle uğraşabilirler ve birçok üniversitede olmayan veterinerlik fakültemizin olması ve veterinerlik meslek yüksekokulumuzun olması da ayrıcalık ve avantajdır. Öğrenciler eğer arzu ederlerse burada binicilikle ilgili bir alana da yönelebilirler." diye konuştu.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin şu an Türkiye'de tıp eğitimi noktasında belli bir noktaya ulaştığını ve parlayan bir yıldız olduğunu vurguladı.Tıp fakültesinin bu bağlamda bir marka değeri taşıdığını, doktor adaylarının yetişeceği önemli bir merkez olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:"Bu merkezde çok ciddi cerrahi girişimler ve kanser tedavileri yapılıyor. Örneğin robotik cerrahi dediğimiz çok özellikli birtakım cerrahi işlemler Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde gerçekleştiriliyor. Diğer bir örnek verecek olursak, PET-MRI dediğimiz şu an dünyada 52 tane bulunan, Türkiye'de üç tane bulunan bir cihaz da şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde lokalizedir. Bu noktada tıp tercih edecek öğrenciler içinde bu ciddi bir cazibe noktası. Geçen yıl itibarıyla Türkiye birincisi bizi tercih etmişti, bu yıl da böyle bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah bunu da göreceğiz.Öğrencilerimiz, hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradeleriyle ve araştırarak tercihlerini yapsın çünkü artık iletişim çağındayız ve herkes çok rahatlıkla tüm verilere ulaşabiliyor. Bu çağda öğrencilerimiz kendi istedikleri branşı güzelce araştırsınlar. Özgürce kimsenin baskısı altında kalmadan bu tercihi yapsınlar ve İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa'ya gelsinler."Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu Teoman Cesur da tercih döneminde üniversiteleri gezdiğini belirterek, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesini araştırdım ve hocam bölümü gayet güzel anlattı. Kimya mühendisliği ya da makine mühendisliği düşünüyorum. Başka üniversiteleri de gezdim ama bugünkü bilgilendirme gerçekten doyurucuydu. Tercih sürecindeki arkadaşlarıma üniversiteleri kesinlikle gezmelerini, öğretim üyelerini ve ortamı gelip yerinde görmelerini öneriyorum. İnternetten bakmak da tabii önemli, her türlü bilgiye erişebiliyoruz ama yerinde görmeleri çok daha önemli diye düşünüyorum." ifadesini kullandı."Tercih ve Tanıtım Günleri 2019"İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019", 19-23 Temmuz'da Avcılar Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde, 24-29 Temmuz'da ilgili fakültelerin kendi yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.Aday öğrenciler, tercih ve tanıtım günleri kapsamında üniversite ile ilgili merak ettikleri konuların yanı sıra, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili öğretim üyeleriyle birebir görüşme imkanı bularak bilgi alabilecek.Ayrıca aday öğrencilere ziyaretleri süresince, üniversitenin burs, barınma, spor, sosyal-kültürel olanakları gibi birçok konuda bilgi verilecek.