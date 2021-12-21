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"Öğrencilerimize Sağlıklı ve Güzel Ortamlar Sunuyoruz" - Son Dakika

"Öğrencilerimize Sağlıklı ve Güzel Ortamlar Sunuyoruz"

21.12.2021 11:53
"Öğrencilerimize Sağlıklı ve Güzel Ortamlar Sunuyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla modern ve güzel bir görüntüye ulaşan Dilek İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Dilek Mahallesinde faaliyetlerine devam eden İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eksiklikleri giderilen Dilek İlkokul ve Ortaokulun artık daha güzel ve modern bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Gösterilen yoğun ilgiden dolayı okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okul önünde toplanan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, eğitim hizmetlerinde Yeşilyurt'un bölgesinde artık takip edilen bir ilçe olduğunu söyledi.

Yeşilyurt'un 82 mahallesinde ki okulların temiz, güzel ve sağlıklı ortamlarda hizmetlerine devam etmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, insanı merkeze alan temel belediyecilik hizmetleriyle ilçenin her noktasının konforlu ve güzel bir görüntüye kavuştuğuna dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi; " Geçtiğimiz aylarda okulumuzu ziyaretimiz sırasında okulumuzun idarecileri ve öğretmenleri tarafından okulun önü başta olmak üzere dış alanların düzenlenmesi noktasında bazı taleplerini iletmişlerdi. Bizlerde ekiplerimize gerekli talimatları vererek iletilen taleplerin saha boyutu, alt yapı ve teknik incelemelerin yapılmasını ve eksikliklerin bir an önce giderilmesi istedik. İlçemizin her noktasında büyük bir gayretle çalışarak başarılı hizmetlerde bulunan çok değerli mesai arkadaşlarımızda okulumuzun tüm ihtiyaçlarını giderip, gerek çevre düzenleme gerekse de okul önünün düzenlenmesi gibi çalışmalarını tamamladılar. İlk ziyaretimiz ile bugün arasında gerçekten çok büyük farklar var. Okulumuzun fiziki şartları gerçekten çok güzel bir görüntüye kavuştu, emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarımıza, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, geleceğimizin umudu olan siz değerli evlatlarımıza da başarılı ve güzel bir eğitim hayatı temenni ediyorum." diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarında olduğu gibi Dilek mahallesinin de yapılan yatırımlarla daha güzel bir kimliğe büründüğünü ifade ederken, " Her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten, her alanda vatandaşların yaşam kalitesini yükselten yatırımların altına imza atan bir belediye olarak özellikle eğitim kurumlarımızın sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam etmesine büyük önem veriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kıymetli evlatlarımızın en güzel ortamlarda eğitim alması ve derslerine en güzel şekilde adapte olmasının yanı sıraöğretmenlerimizin de güzel ortamlarda derslerini anlatmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Dilek İlkokulumuz ve Ortaokulumuzun değişen fiziksel yapısı da bu hizmetlerimizin açık bir göstergesidir. İnşallah evlatlarımız konforlu ve modern bir görüntüye ulaşan okulumuzda en güzel şekilde eğitimlerini alacaklar ve gelecekte ülkemize ve memleketimize yararlı bireyler olarak yetişeceklerdir. Yapılan yatırımlarla güzel ve nezih bir görüntüye kavuşan okulumuzun ön kısmında bazı yenilikler daha yapıp, çocuklarımızın teneffüslerde daha güzel oyunlar oynamaları ve spor yapmalarını sağlayacağız. Bizler hiçbir hemşehrimizin, hiçbir kardeşimizin ve öğrencimizin mağdur olmasına izin vermeyiz. Özellikle de okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonrada aynı kararlılıkla hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz. Çünkü evlatlarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda eğitim almaları bizim için çok önemlidir, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Öğrencilerimizden tek isteğimiz; derslerine en iyi şekilde çalışsınlar, kendilerini en iyi şekilde yetiştirsinler, ne tür talepleri varsa yerine getirmeye hazır olan bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu da asla unutmasınlar. Hizmetlerimiz Dilek mahallemize, okulumuza ve tüm öğrencilerimize hâyırlı uğurlu olsun. " diye konuştu.

Yeşilyurt'ta eğitim hizmetlerine verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek hepimizi ziyadesiyle memnun etti. Okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda tüm desteğini veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, eğitime verdiği önem ve katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür plâketi takdim etti.

Öğrencilerimize Sağlıklı ve Güzel Ortamlar Sunuyoruz

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Öğrencilerimize Sağlıklı ve Güzel Ortamlar Sunuyoruz' - Son Dakika


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