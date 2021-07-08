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ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE - Son Dakika

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

08.07.2021 18:07
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE, System.String[]

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T. C.

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T. C. kimlik numarası ile KDV dahil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz. meb. gov. tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz. meb. gov. tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. " 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

milli eğitim bakanlığı, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE - Son Dakika


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