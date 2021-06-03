Öğrencilerimizin Mesleki Gelişimlerine Destek Amacıyla "İntörn Eğitim Programı" Gerçekleştirildi 07-12-2020 - Son Dakika

Hemşirelik bölümü intörn öğrencilerimize 03. 12-04. 12-2020 tarihleri arasında iki gün online olarak eğitim programı düzenlendi. Programa tüm intörn öğrencileri ile birlikte bölümümüz öğretim elemanları katıldı.

Söz konusu eğitimin birinci gününde oturum başkanlığı; okulumuz müdürü ve bölüm başkanımız Sayın Doç. Dr. Tülin Yıldız ve bölüm başkan yardımcısı Sayın Dr. Öğretim Üyesi Nurhan Özpancar moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konuşmacılar, Dr. Öğretim Üyesi Aylin Yalçın Irmak; öğrenciler ile "Literatür Tarama", Dr. Öğretim Üyesi Ebru Önler; "Yara Bakımı", Öğr. Gör. Adnan Baç; "Kalite Ölçümleri" ve son olarak Öğr. Gör. Dr. Ela Yılmaz Coşkun ise; "Hemşirelik Süreci" konularını paylaştı.

İkinci gün gerçekleşen eğitimde oturum başkanlığı; okulumuz müdür yardımcısı Sayın Öğr. Gör. Dr. Ela Yılmaz Coşkun ve bölüm başkan yardımcısı Sayın Dr. Öğretim Üyesi Aylin Yalçın Irmak moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konuşmacılar; Dr. Öğretim Üyesi Nurhan Özpancar; öğrenciler ile "Asit-Baz Dengesizlikleri", Öğr. Gör. Zeynem Yıldırım Balkan; "Büyüme ve Gelişme", Dr. Öğretim Üyesi Münire Temel "Ruhsal Durum Değerlendirilmesi" ve son olarak Öğr. Gör. Meryem Metinoğlu ise; "Doğal Doğum" konularını paylaştı.

Programın kapanışı okulumuz müdürü ve bölüm başkanımız Sayın Doç. Dr. Tülin Yıldız tarafından yapılarak; konuşmacılara ve öğrencilerimize teşekkür edildi. İki gün planlanan eğitim; öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin görüş ve önerileri ile sona erdi.