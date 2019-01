Öğrencilerimizin Sınav Sürecinde Her Türlü İhtiyacını Karşılayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel öğretim kurslarının yasal olarak kaldırılması sonrasında yaşanabilecek istismarlara karşı velilere dikkatli olma uyarısında bulunarak, "Biz öğrencilerimizin sınav sürecine ilişkin her türlü ihtiyacını karşılama konusunda tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.



Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'daki bir otelde düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nun açılışının ardından özel öğretim kurslarının, temel liselerin kapatılması, destekleme ve yetiştirme kurslarına getirilecek yeni düzenlemelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamını genişletecek, yeni bir model ortaya koyacak çalışmanın şubat ayı sonunda lansmanının yapılacağını bildiren Selçuk, yeni çalışmanın sadece online değil yüz yüze metodolojinin de dönüştürülmesi ve zenginleştirilmesini içerdiğini söyledi.



Selçuk, bu çalışmaya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:



"Öğrencilerin hangi kaynaklardan ne şekilde bütün ihtiyaçlarını gidereceğine dair çok net, aşama aşama bir proje ortaya konulacak. Biz bunun simülasyonlarını da yaptık. Özellikle endüstri mühendislerinin içerisinde olduğu bir tasarım söz konusu oldu. Bunun hem dijital hem yüz yüze hem video kaynak desteği çalışma altyapısı var hem de yazılımla çocuğun bireysel olarak desteklenmesi, aile rehberliği söz konusu. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin birebir belirlendiği ve buna göre de yönlendirme imkanını söz konusu olduğu çok kapsamlı bir çalışma var. Bu hemen haftaya uygulanabilecek bir yetkinlikte. O açıdan da hayata geçmesiyle ilgili herhangi bir endişemiz yok."



"Tüm tedbirlerimizi aldık"



Veli ve öğrencilerin konuyla ilgili çok net olarak bu mesajı almalarını önemsediğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek bazı aksaklıklar konusunda velilerimizin dikkatli olmasında yarar var. Çünkü özellikle kursların yasal olarak kaldırılması sonucunda bir şekilde bunun istismarı söz konusu olabilir. Bu işin kesinlikle izleme ve değerlendirme çalışmaları, takibi dahil olmak üzere biz, öğrencilerimizin sınav sürecine ilişkin her türlü ihtiyacını karşılama konusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Biz bu meseleyi zaten sınav meselesi olarak da görmüyoruz, bu bizim öğretim sistemimizin iyileştirilmesinin bir parçası olarak değerlendirdiğimiz bir husus. Bizim yerine koyacağımız anlayış, yaklaşım ve uygulama Türk eğitimin sisteminin iyileştirilmesine yönelik çok daha kapsamlı bir çerçeveye sahip."



Selçuk, "Bazı adlar altında çeşitli kuruluşlar yine öğrencileri kurslara davet edebilirler. Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bütün ilgili tarafları çok açık ve net olarak bu bilgilendirmeye davet ediyoruz." çağrısını yaptı.



Temel liselerdeki öğrencilerin durumu



Bakan Selçuk, konunun istismar edilmemesi, velilerin, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.



Selçuk, bir başka soruya karşılık, "Temel liselerin 9'uncu sınıfında yaklaşık 10 bin kadar öğrenci var. 10 bin öğrenciyi 18 milyon öğrencisi olan bir sistemin zaten bir şekilde bir çözüme ulaştırması ve bunların ihtiyacını karşılamasıyla ilgili bizim sorunumuz asla olmaz." dedi.



Selçuk, öğrencilerin başka okullara geçiş seçeneklerinin her birinin mevzuatta bir karşılığının bulunduğuna dikkati çekerek, bu noktada bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi.



Bir başka soru üzerine orta vadede sınavla öğrenci alan okulların sayısının azaltılmasının vizyon belgesinin amaçları arasında yer aldığını anımsatan Selçuk, "Burada Türk eğitim sisteminin sorunları halledilsin diye temel lisenin kaldırılması işleminden söz etmiyoruz. Bunu çok net ifade ettim. Bu, '4 sene sonra bu okullar kapanacaktır' biçiminde yıllardır belirlenen kanuni muhtevadan dolayı yapılan bir şey." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, bu süreçte okula uygun olan binaların zaten dönüştüğünü aktararak, "Uygun olmayan binalar, diyelim ki bir apartmanın ara katında bir okulun devam etmesini istiyor muyuz? İstemiyoruz. Dolayısıyla bu bir anlamda arızi, sıra dışı bir dönemdeki ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir. Onun da zaten geçici bir tedbir olduğu açık." değerlendirmesini yaptı.



"Bazı girişimler söz konusuysa gereği yapılır"



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı kursların şimdiden kayıtlara başladığı, gelecek yıl için velilerden para aldığının anımsatılması üzerine, bunun hukuki bir zemininin bulunduğuna, daha önce ilan edildiğine dikkati çekti.



Selçuk, "Eğer hukuken ilan edilmiş, ortaya konulmuş bir şeye rağmen bazı girişimler söz konusuysa bu tamamen hukukun konusu, gereği yapılır." dedi.



Temel lisede çalışan öğretmenlerin durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, şu cevabı verdi:



"Türkiye'de temel liselerin önemli bir kısmı okula dönüşüyor, zaten onlar çalışacaklar. Türkiye'de özel öğretim anlamında sürekli yeni özel okullar açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var, zaten orada çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığının yıl içerisinde öğretmen alımı var, oraya başvurabilirler. Bunun gibi çok sayıda seçenek var. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarında sadece Bakanlığın öğretmenleri değil de bunun dışındaki kaynaklardan öğretmenlerin de çalışabilmesi belirli standartlar dahilinde mümkün olabilecek."



Bakan Selçuk, KPSS gibi kursların kapsamda yer almadığını da söyledi.



Özel okula dönüşemeyen temel liselerdeki öğrenciler için devlet okulları, özel okullar imkanlarının bulunduğunu anlatan Selçuk, "Bununla ilgili öğrenci akış şemaları konusunu çalıştık. Öğrencilerin ne kadarı nerede, ne şekilde yönlendirilebilir veya tercih analizi ne olabilir konusundaki tahminlerimiz var. Bununla ilgili milli eğitim müdürleriyle de bir çalışma yaptık." bilgisini paylaştı.



Ziya Selçuk, bu liselerdeki öğrencilerin yaklaşık yarısının da mezun durumda olduğunu ifade etti.



"Şu anda 2 bin 888 özel öğretim kursu var"



Okullarda destek kursları olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin Selçuk, devlet okullarında destek kurslarının ücretsiz olarak verildiğini söyledi.



Bunun yine ücretsiz olarak devam edeceğini dile getiren Selçuk, "Yapılan işin kapsamının ve kalitesinin iyileştirilmesi yönünde bir çalışma yapıyoruz. Bir öğrencinin kurs ihtiyacını, Türkiye'nin en birikimli öğretmenleriyle, en iyi kaynaklarıyla ve altyapısıyla Milli Eğitim Bakanlığı gidermekte ve bunu yapmaya devam edecek." dedi.



"Özel okullarda şu anda sadece kendi öğrencilerine destek kursları veriliyor, dışarıdan gelecek öğrencilere de destek kursları verilebilecek mi?" şeklindeki soruya ise Selçuk, böyle bir imkanın söz konusu olmadığı yanıtını verdi.



Selçuk, yeni açılacak özel okulların standartlarının belirli bir düzeyle ele alınmasıyla ilgili de çalışma yapıldığını kaydetti.



Kapanan okul sayısı ya da sıkıntılı okulları çok iyi bildiklerini anlatan Selçuk, "Türkiye'nin diğer sektörler, yani eğitim sektörleri dışındaki ekonomik durumları, oradaki şirketlerin açılıp kapanması, genel bağlam içerisinde bakıyoruz. O sebeple eğitim sisteminde özel okullar açısından şu anda çok büyük bir sıkıntımız yok." dedi.



Toplantıda bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız da 2 bin 888 özel öğretim kursu bulunduğunu ve bundan sonra yenilerinin açılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.



Yıldız, "Özel öğretim kursunda toplam 357 bin 784 öğrencimiz, 890 temel lisede de 160 bin 650 öğrencimiz bulunuyor." dedi.



Bazı temel liselerin okullara dönüşümüne ilişkin taahhütleri bulunduğunu ancak dönüşemediğini hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:



"Mesela Anadolu Lisesi'ni taahhüt ettiler ama dönüşemediler. Bakanımız göreve geldikten sonra bu süreçle ilgili de genelge yayınladık ve taahhütlerini yeniledik. İstediğiniz kurumu yeniden güncelleyebilirsiniz dedik. Şu andaki bu taahhütler devam ediyor. Olabildiğince biz kolaylaştırıyoruz ve bu dönüşümlerin tamamının okula dönüşmesini arzu ediyoruz. Neticede dönüşemeyen olabilir mi? Tabii ki mümkün ama rakam olarak vermemiz mümkün değil."

