Öğrencilerin 3 kilometre tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Öğrencilerin 3 kilometre tehlikeli yolculuğu

7 saat önce

Adana'da okula patenle gidip gelen öğrencilerin araçların arkasına asılarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Öğrencilerin 3 kilometre tehlikeli yolculuğu, System.String[]

Adana'da okula patenle gidip gelen öğrencilerin araçların arkasına asılarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.


Mithat Özsan Bulvarından Seyhan Baraj Gölü set üzeri yoluna çıkan bir toplu taşıma otobüsüne çok sayıda patenli öğrenci asılarak yolculuk yapmak istedi. Ancak hemen arkalarındaki otobüs sürücüsü öğrencileri uyarıp tehlikeli yolculuğu engelledi. Ancak bir öğrenci arkasına asıldığı otobüs ile 3 kilometre yolculuk yaptı. Öğrenci adeta ölüme davetiye çıkarırken diğer sürücüler şaşkın bakışlarla onu izledi.


Atatürk Caddesinde ise 3 öğrenci yine otobüs arkasına asılarak yoluculuk yaptı. Onlarca arabanın aynı anda bulunduğu caddede tehlikeye aldırmadan asılarak yoluculuk yapan öğrenciler şans eseri bir kaza olmadan gözden kayboldu. - ADANA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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