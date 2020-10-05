Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi - Son Dakika

Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi

- Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi Lise öğrencileri ateşleri ve HES kodları kontrol edilerek eğitime başladı Kırıkkale'de uygulamalı olarak yüz yüze eğitim başladı Öğrenciler sosyal mesafeli olarak ders salonlarına alındı Kırıkkale'de...

- Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi

Lise öğrencileri ateşleri ve HES kodları kontrol edilerek eğitime başladı

Kırıkkale'de uygulamalı olarak yüz yüze eğitim başladı

Öğrenciler sosyal mesafeli olarak ders salonlarına alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bazı liselerde 7 aylık bir sürenin ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin okul hasreti sona erdi. Maskeli olarak okula gelen öğrencilerin ateş ölçümü yapıldıktan sonra HES kodları kontrol edildi.

Kırıkkale'de binlerce öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine uzaktan eğitim modeli ile başlamasının ardından aylar sonra anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri okula döndü. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Ekim'den itibaren mesleki ve teknik liselerin de yüz yüze uygulamalı eğitime başlayacağını duyurmuştu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi öğrencileri, 7 aylık bir sürenin ardından yeniden okul heyecanını yaşadı.

Ateş ölçümü ve HES kodları kontrol edildi

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de okullarda korona virüs gölgesinde yüz yüze eğitim başladı. Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi'nde öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında girişte ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edilerek maskeli olarak okula alındı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü İbrahim Tarım tarafından öğrencilere, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapıldı. Yönlendirme ve uyarıların ardından sosyal mesafe kuralına uyarak eğitim salonlarına alınan öğrencilerin ders saati 30 dakika, teneffüsler 10, öğle arası da 45 dakika olacak. Okullarda dersler uygulamalı olarak anlatılacak.

"Maskemizi takıp kurallara uyacağız"

Okula döndüğü için mutlu olduğunu belirten 10. sınıf öğrencisi Ezgi Tanyeri, "Pandemi sürecinde biraz zor olacak ama şu anda çok mutluyum okulda olduğum için öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Bütün öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız çok zor bir dönem geçiriyor. Hepimiz maskemizi takıp hijyen önlemlerimizi alarak okulumuzu okuyacağız" dedi.

Tekrar derslere dönmenin heyecanlandırdığını ifade eden 10. sınıf Musa Azınlar, okulu özlediğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi
Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi
Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi
Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi

Kırıkkale, Lise, Okul, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi: Ateşleri ölçülüp, HES kodları kontrol edildi - Son Dakika

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